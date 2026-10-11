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Camping-Boom in NÖ: Nächtigungen steigen kräftig
Im Juli und August wurden knapp 156.000 Nächtigungen gezählt. Das entspricht einem kräftigen Plus von 15,3 Prozent. Damit liegt Niederösterreich deutlich über dem österreichweiten Durchschnitt. Bundesweit stiegen die Camping-Nächtigungen im selben Zeitraum um rund 8 Prozent auf knapp 4,7 Millionen. Das zeigen aktuelle Zahlen des Reise- und Buchungsportals camping.info.
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Campingurlaub weiter auf Erfolgskurs
Der Trend zum Urlaub unter freiem Himmel hält damit auch in Niederösterreich an. Während andere Bundesländer wie Kärnten oder Tirol bei den absoluten Nächtigungszahlen deutlich vorne liegen, punktet Niederösterreich vor allem mit seinem starken Zuwachs gegenüber dem Vorjahr. Österreichweit sorgen besonders Urlauber aus dem Ausland für volle Campingplätze. Von den insgesamt 4,67 Millionen Nächtigungen entfielen rund 3,6 Millionen auf internationale Gäste. Wie viele davon ihren Urlaub in Niederösterreich verbrachten, geht aus den veröffentlichten Zahlen nicht hervor.
Frühzeitige Planung empfohlen
"Die aktuellen Zahlen zeigen eindrucksvoll, wie groß die Nachfrage nach Campingurlaub in Österreich ist", erklärt Maximilian Möhrle, Geschäftsführer von camping.info. Angesichts der steigenden Beliebtheit empfiehlt das Reiseportal, sich möglichst frühzeitig über freie Stellplätze zu informieren.
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