Milliarden weg
6 Jahre U-Haft: Thriller im Wirecard-Finale
Die Plädoyers mit den Strafanträgen von Staatsanwaltschaft und Verteidigern im Megaprozess um die Wirecard-Pleite sollen Ende Oktober, Anfang November stattfinden.
Es geht um den größten Betrugsfall der deutschen Nachkriegsgeschichte. In der Wirecard-Pleite verschwanden Milliarden, die meisten Anleger gingen leer aus. Teils hatten sie all ihr Erspartes in die vermeintlich sichere DAX-Aktie gesteckt.
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Die Anwälte des seit Juli 2020 in Untersuchungshaft sitzenden früheren Vorstandschefs Markus Braun aus Österreich hatten die Aussetzung des Verfahrens gefordert. Sie wollten ein separates Betrugsverfahrens gegen eine frühere Wirecard-Managerin abwarten. Abgelehnt.
Jetzt geht der Prozess-Thriller ins Finale. Braun bestreitet alle Vorwürfe.
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