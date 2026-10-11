Verstappen feiert Sieg-Premiere in Singapur

Max Verstappen hat mit einem eindrucksvollen Start-Ziel-Sieg erstmals in Singapur einen Grand Prix gewonnen und das ausgerechnet in seinem 250. Formel-1-Rennen.

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Max Verstappen feiert in Singapur das perfekte Wochenende. Nach den Pole Positions im Sprint und am Sonntag und dem Sprint-Erfolg am Samstag konnte der 29-jährige Niederländer sich nun auch endlich in die Siegerliste des Großen Preis von Singapur eintragen. Mit einem eindrucksvollen Start-Ziel-Sieg beim Flutlicht-Rennen in Asien ließ man sich nicht einmal vom Ferrari-Reifenpoker verunsichern.

Nach dem Regen-Chaos am Samstag blieb es am Renn-Sonntag trocken. Selbst der Start in den engen Kurven verlief erfolglos. Verstappen musste nur in der ersten Kurve kurz zittern, als Ferrari-Star Charles Leclerc Reifen an Reifen mit ihm in die erste Kurve bog. Doch von da an gab es keinen Weg vorbei an dem Red Bull.

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Ferrari versuchte es mit einem frühen Boxenstopp von Lewis Hamilton, doch auch das änderte nichts am Renngeschehen. Verstappen zog an der Spitze davon und dahinter gab es auf dem Stadtkurs erneut wenig Überholmanöver.

Russell ist der Singapur-Pechvogel

Nachdem im Sprint so viele Autos, wie lange nicht mehr, ausschieden, war die Ausfallquote überschaubar. Spannend wurde es nur, nachdem Lance Stroll seinen Wagen abstellen musste und das Virtual Safety Car ausgegeben wurde. Ferrari holte Leclerc rein, der dadurch hinter Hamilton zurückfiel.

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Den nächsten Rückschlag in dieser Phase erlebte Mercedes-Star George Russell. Er fuhr kurz nach dem Start der Safety-Car-Phase an der Boxengasse vorbei. Eine Runde später holte man ihn zum Reifenwechsel herein. Doch anstatt Zeit zu gewinnen, wurde die Strecke wieder freigegeben und das Feld zog an dem Briten, der aus der letzten Reihe startete, vorbei.

Hamilton sorgt für Chaos

Während Leclerc an seinem Teamkollegen vorbeizog, entstand im Finish ein harter Kampf um Platz 3. Lewis Hamilton, der mit seinen Reifen duellierte, sich eigentlich mit McLaren-Star Lando Norris. Doch kurz vor Schluss verteidigte sich der Ferrari-Star zu aggressiv. Gewinner der Situation war allerdings Kimi Antonelli. Während die beiden Briten von der Strecke abkamen, zog der Italiener an beiden vorbei. Am Ende musste Hamilton auch Norris vorbeilassen und fiel von Platz 3 auf die sechste Position zurück, weil auch Oscar Piastri an ihm noch vorbeizog und der nächste rote Reifen-Poker fehlgeschlagen ist.

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Mit dem Podest-Coup von Antonelli kann beim nächsten Grand Prix bereits die WM-Entscheidung fallen. Nachdem Verfolger Russell nur auf Platz 9 ins Ziel kam, könnte Antonelli auch rechnerisch bei der nächsten Station den nahezu sicheren Titel fixieren.

Nach dem dritten Rennen innerhalb von zwei Wochen können die F1-Stars nun kurz durchschnaufen. Die nächste Station ist in zwei Wochen mit dem GP der USA in Austin, Texas. Bis dahin geht man bei Mercedes auf Ursachenforschung, was hinter überraschenden Rückfall steckt. Unterdessen gibt es in der Red-Bull-Box lauter strahlende Gesichter nach dem zweiten Sieg in Folge.