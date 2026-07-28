Wirtschaftskammer
Causa Ruck wird immer irrer: Schultz-Vize verteidigt jetzt WKW-Chef
Die kolportierten Aussagen des Wiener Wirtschaftskammer-Präsidenten seien nicht bestätigt und Aufnahmen illegal angefertigt worden, so Wirth. In die Angelegenheiten eines anderen Bundeslandes wolle er sich nicht einmischen, erklärte Wirth am Rande eines Pressetermins am Dienstag in Eisenstadt.
Auch interessant
Dass WKÖ-Chefin Martha Schultz Ruck den Rücktritt nahegelegt habe, sieht Wirth nicht so: "Ich glaube nicht, dass sie ihm den Rücktritt nahegelegt hat. Es ist ein laufendes Verfahren und das wird überprüft. Das Protokoll ist nicht bestätigt", meinte Wirth. Zur Erinnerung: Schultz erklärte, Ruck werde "die richtigen Schritte setzen" und Schaden von der Kammer abwenden.
Zur "illegalen Abhörung" und den unbestätigten Protokollen wolle er sich nicht äußern. Auch handle es sich um ein anderes Bundesland, in das er sich nicht einmischen will. Auf die Frage, ob Ruck seiner Meinung nach zurücktreten sollte, meinte Wirth: "Warum?"
Austritte aus dem Wirtschaftsbund habe es aufgrund des Falls im Burgenland nicht gegeben, so der burgenländische Obmann. Generell habe die Wirtschaft andere Probleme als die Causa Ruck, zeigte sich Wirth überzeugt.
OE24 TV Live-Stream
OE24 TV Live-Stream
Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden