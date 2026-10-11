Diese 2-Euro-Münze ist knapp 500 Euro wert

Irland hat zum 50-jährigen Bestehen von U2 eine eigene Gedenkmünze herausgegeben. Die begehrten Sammlerstücke erzielen im Internet bereits ein Vielfaches ihres ursprünglichen Preises.

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Der Verkaufsstart erfolgte am Donnerstag, 25. September, und damit genau 50 Jahre nach einem entscheidenden Moment der Bandgeschichte. Am selben Tag im Jahr 1976 hatte Schlagzeuger Larry Mullen Jr. an seiner Schule in Dublin per Aushang nach Musikern für eine Band gesucht. Daraus entwickelte sich später U2.

Besonderes Motiv auf Münze

Die irische Zentralbank ließ zwei Sammlerausgaben herstellen. Das Motiv zeigt die vier U2-Mitglieder Bono, The Edge, Adam Clayton und Larry Mullen Jr. nebeneinander. Darüber hinaus sind der Bandname, die Jahreszahlen 1976 und 2026 sowie die irische Landesbezeichnung Éire zu sehen. Es ist das erste Mal, dass eine noch aktive Rockband auf einer offiziellen europäischen Münze verewigt wird.

Enorme Nachfrage nach Proof-Version

Von der günstigeren Variante wurden 150.000 Exemplare produziert, die in einer bedruckten Coincard für 14,95 Euro angeboten wurden. Deutlich seltener ist die Ausgabe in Polierter Platte, international Proof genannt, von der lediglich 5.000 Stück geprägt wurden. Diese Version kostete ursprünglich 39.95 Euro und war Berichten zufolge schon wenige Minuten nach Verkaufsbeginn ausverkauft.

Hohe Preise auf Zweitmarkt

Im Internet wurden erste Exemplare für bis zu 500 Euro angeboten. Auf dem Zweitmarkt wurden laut Focus bereits Preise zwischen 300 und 400 Euro erzielt, womit einzelne Käufer beinahe das Zehnfache des ursprünglichen Preises zahlten. Die U2-Ausgabe wurde nicht für den regulären Bargeldverkehr hergestellt und ist daher nicht im normalen Wechselgeld zu finden.