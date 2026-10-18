DIESER Winterreifen-Irrtum kann teuer werden

Ab 1. November gilt in Österreich die situative Winterreifenpflicht. Doch entscheidend ist nicht allein das Datum, sondern vor allem, wie die Straßenverhältnisse sind.

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Viele Autofahrer glauben, dass sie ab einem bestimmten Datum automatisch mit Winterreifen fahren müssen. Bei Pkw bis 3,5 Tonnen gilt in Österreich jedoch eine situative Winterreifenpflicht: Zwischen 1. November und 15. April müssen bei winterlichen Fahrbahnverhältnissen geeignete Winterreifen montiert sein.

Dazu zählen Schnee, Schneematsch und Eis. Auf trockener Fahrbahn besteht allein wegen des Datums keine automatische Winterreifenpflicht.

Strafen bei falscher Bereifung

Wer bei winterlichen Bedingungen mit ungeeigneten Reifen unterwegs ist, riskiert eine Verwaltungsstrafe. Kommt es dadurch zu einer Gefährdung oder einem Unfall, können weitere rechtliche und finanzielle Folgen hinzukommen.

Schneeketten reichen nicht immer

© Getty Images

Auch Schneeketten sind kein pauschaler Ersatz für Winterreifen. Ob sie verwendet werden dürfen oder erforderlich sind, hängt von den konkreten Straßenverhältnissen und den geltenden Vorschriften ab.

Wer in den kommenden Monaten längere Strecken oder Fahrten in alpine Regionen plant, sollte die Bereifung deshalb rechtzeitig überprüfen. Wer erst bei Schneefall reagiert, riskiert unnötige Gefahren und Ärger mit der Polizei.