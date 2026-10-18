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Die Kino-Highlights der Woche

Zwei intensive Augen über einer roten Silhouette einer Stadt und einer gehenden Person in Rot.
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Die Kino-Neuerscheinungen im Überblick.
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Neu. Von bewegenden Dramen bis zu mitreißenden Komödien bringt die neue Kinowoche genau die richtige Mischung auf die große Leinwand.

Komödie: "Der perfekte Urlaub mit" Elyas M’Barek, Caroline Herfurth & Co.

Filmplakat mit acht lachenden Menschen, alle mit leuchtenden Heiligenscheinen über den Köpfen.
. © Hersteller

Chaos. Gibt es ein Leben nach der Wahrheit? Nach dem eskalierten Handy-Spiel reist die Vierer-Clique um Leo, Pepe, Rocco und Simon nach Mallorca, um Abstand zu gewinnen. Der geplante Männer-Trip gerät jedoch völlig aus den Fugen, als die Frauen überraschend in derselben Villa auftauchen. Nach einem Finca-Brand landet die gesamte Gruppe in einem Clubhotel, wo alte Wunden aufplatzen, ungeklärte Konflikte hochkochen und überraschende Gäste für zusätzliches Drama sorgen. Eine spritzige Komödie über Freundschaft, Vertrauen und die Frage, ob Aussprechen wirklich immer die beste Medizin ist.

22.10.
Komödie

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Packender Horror-Thriller: "Clayface" mit Tom Rhys Harries

Zwei intensive Augen über einer roten Silhouette einer Stadt und einer gehenden Person in Rot.
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Sci-Fi. Ein verunstalteter Schauspieler, der verfehlte Traum vom Hollywood-Ruhm und ein wissenschaftliches Experiment mit verheerenden Folgen: In James Watkins’ Body-Horror-Thriller Clayface versucht der entstellte Matt Hagen (Tom Rhys Harries), sein Gesicht retten zu lassen. Das Serum verwandelt seine Haut jedoch in eine lebendige Lehm-Substanz und lässt seinen Verstand zerbrechen. Zurück bleibt ein gebrochener Mann auf einem kompromisslosen Rachefeldzug – das düstere Origin-Drama eines der legendärsten Batman-Schurken.

22.10.
Horror

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