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Spritmangel

Dieses Nachbarland denkt über Tempo 80 nach

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150 statt 80: Raser auf Wiener Stadtautobahn
© TZOe
Weil Diesel und Kerosin wegen globaler Krisen und versiegender Lieferketten knapp werden, liegt jetzt ein Plan in Bern auf dem Tisch.
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Eigentlich gilt auf den Schweizer Autobahnen freie Fahrt bis zu 120 km/h – doch damit könnte im Ernstfall bald vorerst Schluss sein.

Aufgrund globaler Konflikte (wie den Spannungen zwischen den USA und dem Iran), Niedrigwasser auf dem Rhein und Lieferproblemen bei französischen Pipelines ist die Versorgungslage bei Diesel und Kerosin stark angespannt.

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Unabhängig von der aktuellen Treibstoffkrise gibt es in der Schweiz bereits länger Bestrebungen, Tempo 80 auf Autobahnen einzusetzen: Das Bundesamt für Straßen (ASTRA) nutzt bereits auf stark belasteten Abschnitten dynamische Anzeigen, um das Tempo zu Stoßzeiten auf 100 oder 80 km/h zu senken.

Pläne laut Berichten schon fortgeschritten

Das Bundesamt für wirtschaftliche Landesversorgung in der Schweiz soll laut Medienberichten eine Vorlage zur internen Stellungnahme ausgearbeitet haben. Demnach soll auf Schweizer Autobahnen 80 km/h als neues Tempolimit eingeführt werden statt wie bisher Tempo 120 km/h.

Wie viel Treibstoff ein Tempolimit konkret einsparen würde, sollen die Schweizer Behörden derzeit noch nicht evaluiert haben. Auch ist noch unklar, welche Bedingungen eintreffen müssten, bevor ein härteres 80er-Tempolimit eingeführt würde. Die Entscheidung des Schweizer Bundesrats dazu steht aus.

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