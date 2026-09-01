5:0 im Cup
Dortmund besiegte Fünftligist vor 45.917 Fans
Der Vizemeister setzte sich am Dienstag beim HEBC (Hamburg Eimsbütteler Ballspiel Club) mit 5:0 (4:0) durch. Marcel Sabitzer spielte bei den Dortmundern durch, ÖFB-Kollege Carney Chukwuemeka wurde zur Pause eingewechselt.
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45.917 Zuschauer bedeuteten - dank des Umzuges des Hamburger Stadtteilclubs ins große Volksparkstadion - Rekord in einem DFB-Pokal-Spiel mit Beteiligung eines Fünftligisten.
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