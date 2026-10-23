Drohnen legen drei Moskauer Flughäfen lahm

Alarm in Moskau: Die meisten Flughäfen der russischen Hauptstadt sind dicht! Passagiere flüchten jetzt in die Schutzräume und Bunker.

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Betroffen sind Scheremetjewo, Domodedowo, Wnukowo und Schukowski, wie die russische Luftfahrtbehörde laut "Meduza" mitteilte.

Zahlreiche Drohnen im Angriffsmodus

Hintergrund ist ein Mega-Drohnenalarm in der russischen Hauptstadt. Bürgermeister Sergei Sobjanin (68) erklärte, dass mindestens elf Drohnen beim Angriff auf Moskau abgeschossen wurden.

Besonders drastisch ist die Lage offenbar am Flughafen Scheremetjewo: Dort mussten Passagiere in die Bunker und Schutzräume steigen.

Laut Medienberichten wurden in Domodedowo die Flugpläne angeglichen, in Wnukowo wurden Passagiere vor längeren Wartezeiten gewarnt.

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Die Drohnenattacken auf Russlands Flughäfen haben sich in diesem Jahr extrem verschärft. Vor allem seit September geht es rund, der Ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyi hatte davor gewarnt, dass de russische Luftraum immer unsicherer werde.