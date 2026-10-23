Kreml kündigt direkte Verhandlungen mit der Ukraine an

Der Kreml hat direkte Verhandlungen zwischen russischen und ukrainischen Unterhändlern unter US-Vermittlung für November in den Vereinigten Arabischen Emiraten angekündigt.

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Die Gespräche seien "für die erste Novemberhälfte in Abu Dhabi geplant", sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow am Freitag. Moskau hatte sich nach einem Treffen zwischen Kremlchef Wladimir Putin und dem US-Sondergesandten Steve Witkoff am Mittwoch zur Wiederaufnahme der Verhandlungen bereit erklärt.

Am Donnerstagabend hatte Putin auf eine dauerhafte Beilegung des Ukraine-Konflikts gepocht. Dabei müsse es um Sicherheitsgarantien im Rahmen einer endgültigen Friedensvereinbarung gehen und nicht um eine "kurzfristige" Waffenruhe, sagte er einem Reporter des russischen Staatsfernsehens. "Das Ziel dieser Gespräche wird sein, die Frage der Gewährleistung der Sicherheit sowohl der Ukraine als auch Russlands zu behandeln", sagte Putin. Dies müsse "im Rahmen eines endgültigen Abkommens" geschehen und nicht nach einer "kurzen Unterbrechung der Kampfhandlungen".

Verhandlungen "um den 10. November herum"

Die Ankündigung erfolgt vor dem Hintergrund einer Intensivierung der diplomatischen Bemühungen durch das Weiße Haus. Witkoff hatte sich in St. Petersburg mit dem russischen Präsidenten getroffen, nachdem er tags zuvor in Oslo mit dem ukrainischen Staatschef Wolodymyr Selenskyj zusammengekommen war. Witkoff überbrachte Putin nach eigenen Angaben "Ideen" für ein Ende des inzwischen fast fünf Jahre andauernden Konflikts.

Kreml-Berater Juri Uschakow sagte anschließend auf einer Pressekonferenz, Moskau sei "um den 10. November herum" zu neuen trilateralen Verhandlungen bereit, nach den Kongresswahlen in den USA. Hauptthema wäre der Aufbau von Sicherheit "nach einem Ende des Konflikts". Zuletzt hatten die drei Parteien im Februar verhandelt, ohne dass es dabei zu Fortschritten gekommen wäre. Der von den USA und Israel Ende Februar begonnene Iran-Krieg führte dann dazu, dass die Gespräche ausgesetzt wurden.