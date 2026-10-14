E-Scooter-Bub (14) nach Lkw-Unfall gestorben

Der Teenie (14) erlag seinen schweren Verletzungen.

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Ein schreckliches Ende nahm ein Unfall in Wien-Liesing: Ein 14-jähriger Bursch ist nach einem schweren Unfall am Dienstagnachmittag im Spital gestorben. Der Jugendliche war mit seinem E-Scooter in der Josef-Österreicher-Gasse unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache von einem Lastwagen überrollt wurde.

Rettung kämpfte um sein Leben

Die Berufsrettung Wien versorgte den schwer verletzten Burschen sofort notfallmedizinisch. Anschließend wurde er mit dem Wiener Rettungshubschrauber unter laufender Wiederbelebung in den Schockraum eines Spitals geflogen. Dort konnten die Ärzte das Leben des Jugendlichen nicht mehr retten. Die Polizei bestätigte den tragischen Todesfall am Mittwoch.

Ermittlungen laufen auf Hochtouren

Noch ist unklar, wie es zu dem folgenschweren Zusammenstoß kommen konnte. Die Ermittler prüfen derzeit die Rolle von zwei Lkws, die sich in der Nähe des Unfallorts befanden. Welcher der beiden Lastwagen tatsächlich in den Unfall verwickelt war, steht laut Polizei noch nicht fest. Die Untersuchungen sollen nun Klarheit über den genauen Hergang der Tragödie bringen.