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Erster Heimsieg:

Ebnoutalib erlöst Hütter & Eintracht: 1:0-Sieg gegen 1. FC Köln!

SR
von
Eintracht-Trainer Adi Hütter gestikuliert lächelnd mit erhobenen Fingern an der Seitenlinie im Stadion.
© IMAGO/Jan Huebner
Befreiungsschlag für Eintracht Frankfurt: Nach dem bitteren 0:6-Debakel in Leipzig setzt sich die SGE mit 1:0 gegen den 1. FC Köln durch und feiert den ersten Bundesliga-Heimsieg seit März.
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Eintracht Frankfurt hat nach einer unruhigen Trainingswoche die richtige Antwort auf dem Platz gegeben. Das Team feierte im heimischen Deutsche-Bank-Park vor 59.600 Zuschauern einen hart erkämpften 1:0-Heimspielerfolg gegen den 1. FC Köln. Nach dem desaströsen 0:6 in Leipzig zeigte sich die SGE deutlich stabilisiert und defensiv kompakt. Dennoch brauchte es im ersten Durchgang starke Paraden von Eintracht-Keeper Noah Atubolu, der gegen Marius Bülter bereits nach 44 Sekunden und erneut in Minute 32 herausragend klärte.

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Atubolu hält Frankfurt im Spiel und Ebnoutalib-Powerplay bleibt zunächst belohnt

Während die Kölner durch Said El Mala nach einem 50-Meter-Solo knapp vor der Pause die Chance auf die Führung vergaben, übernahm Frankfurt nach dem Seitenwechsel die Spielkontrolle. Die SGE drückte die Gäste tief in deren Spielhälfte und erarbeitete sich Chancen im Minutentakt. Younes Ebnoutalib und Farès Chaibi scheiterten jedoch mehrfach am Kölner Schlussmann Marvin Schwäbe, der das Remis für die Geißböcke vorerst festhielt.

Traumpass von Aseko leitet späten Ebnoutalib-Siegtreffer ein

In der 77. Minute belohnten sich die Hausherren schließlich für ihren enormen Aufwand. Nach einem feinen Steckpass des eingewechselten Noel Aseko blieb Younes Ebnoutalib vor dem Gehäuse cool und schob flach ins rechte Eck zum umjubelten 1:0-Siegtreffer ein. In der Schlussphase stemmten sich die Kölner zwar gegen die drohende Auswärtspleite, doch Raphael Onyedika bereinigte die beste Möglichkeit von Jaden Heskey souverän. Während Köln nun seit 16 Auswärtsspielen sieglos bleibt, reist die Eintracht mit neuem Selbstvertrauen zum Topspiel bei Borussia Dortmund.

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