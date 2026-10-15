England-Legionär wird Spieler des Monats

Jannik Schuster wurde zu Brentfords Spieler des Monats gewählt.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Im Sommer wechselte Jannik Schuster von Salzburg für 18 Millionen Euro zu Brentford und spielte sich umgehend in die Herzen der "Bees".

Im September gab der der 20-Jährige sein Debüt und absolvierte dann alle drei Ligaspiele von Beginn an. Gegen Sunderland (1:1) und Bournemouth (2:2) gab es ein Remis, Chelsea (3:0) wurde dank Schuster-Vorlage eindrucksvoll geschlagen.

Wann folgt A-Länderspiel-Debüt?

Auch deshalb wurde er nun zu Brentfords Spieler des Monats September gewählt. "Das bedeutet mir viel, ich bin wirklich glücklich", so Österreichs U21-Nationalspieler auf.

Auch Teamchef Ralf Rangnick wird genau hingeschaut haben.