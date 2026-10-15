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England-Legionär wird Spieler des Monats

SR
von
VIENNA,AUSTRIA,02.OCT.26 - SOCCER - UEFA European Under-21 Championship 2027, qualifiers, OEFB Under-21 international match, Austria vs Denmark. Image shows Jannik Schuster (AUT). Photo: GEPA pictures/ Kevin Kada
© GEPA pictures
Jannik Schuster wurde zu Brentfords Spieler des Monats gewählt.
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Im Sommer wechselte Jannik Schuster von Salzburg für 18 Millionen Euro zu Brentford und spielte sich umgehend in die Herzen der "Bees".

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Im September gab der der 20-Jährige sein Debüt und absolvierte dann alle drei Ligaspiele von Beginn an. Gegen Sunderland (1:1) und Bournemouth (2:2) gab es ein Remis, Chelsea (3:0) wurde dank Schuster-Vorlage eindrucksvoll geschlagen.

Wann folgt A-Länderspiel-Debüt?

Auch deshalb wurde er nun zu Brentfords Spieler des Monats September gewählt. "Das bedeutet mir viel, ich bin wirklich glücklich", so Österreichs U21-Nationalspieler auf.

Auch Teamchef Ralf Rangnick wird genau hingeschaut haben.

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