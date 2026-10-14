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Traditionsherbst

Erntedank im Landhauskeller

Rudolf Preyer
von
Landesgüterdirektor Erhard Kührer, Bildungs-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister, Johanna Hofmacher, Elias Katzensteiner und Lukas Übellacker (Musikantengruppe der LFS Hohenlehen), Abteilungsleiter-Stellvertreterin Cornelia Hofer, Landesschulinspektorin Agnes Karpf-Riegler, Schulinspektor Stefan Amon.
© Karin Zenger
Der Landhauskeller in St. Pölten startet in die neue Verkaufssaison. Zum Auftakt gab es eine Erntedankfeier mit Segnung.
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Am Montag luden das Land NÖ und die Landwirtschaftlichen Fachschulen ins Regierungsviertel. Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP) überbrachte die Grüße der Landeshauptfrau: "Der Landhauskeller ist das gemeinsame Schaufenster unserer Landwirtschaftlichen Fachschulen."

Der Landhauskeller ist der gemeinsame Hofladen der zwölf Fachschulen und wurde im Oktober 2025 eröffnet. Direkt neben der Bildungsdirektion gelegen, gibt es hier Käse, Joghurt, Wurst, Fisch, Honig und Fruchtsäfte.

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Wein und Wissen

Dazu kommen die prämierten Weine der vier Landesweingüter in Hollabrunn, Krems, Mistelbach und Retz. Alles entsteht im praktischen Unterricht, die Schüler lernen dabei auch die Direktvermarktung.

Prior Pirmin Mayer segnete die Erntegaben. Die Schüler gaben mit ihren Kostproben einen Vorgeschmack auf das Sortiment der neuen Saison.

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