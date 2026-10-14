Probeschein weg
Auto überschlug sich: Junglenkerin betrunken
Dramatischer Unfall in Tirol: In der Nacht auf Mittwoch verlor eine 20-jährige Autofahrerin auf der B171 im Gemeindegebiet von Radfeld die Kontrolle über ihren Wagen. Gegen 2.10 Uhr kam das Fahrzeug zunächst rechts von der Fahrbahn ab und geriet vor dem ÖBB-Notportal beim Münsterertunnel schließlich auch über den linken Straßenrand hinaus.
Danach überschlug sich der hellblaue Kleinwagen mehrfach und blieb auf einem angrenzenden Wirtschaftsweg auf dem Dach liegen.
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Lenkerin hatte Glück
Die junge Frau setzte über die Freisprechanlage selbst einen Notruf ab und konnte das Wrack eigenständig verlassen. Anschließend wartete sie an der Bundesstraße auf die Einsatzkräfte. Feuerwehr, Notarzt und Rettung rückten aus. Die Verletzte wurde vor Ort versorgt und mit leichten Verletzungen ins Bezirkskrankenhaus Kufstein gebracht. Am Auto entstand Totalschaden.
Führerschein vorläufig weg
Bei den Aufräumarbeiten musste die Feuerwehr ausgetretene Flüssigkeiten beseitigen. Ein durchgeführter Alkotest verlief positiv. Für die 20-Jährige hat der Unfall damit auch rechtliche Folgen: Ihr Probeführerschein wurde vorläufig abgenommen.
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