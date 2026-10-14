Nach Überdosis: Polizei sprengt Fentanyl-Ring

Vier Verdächtige, darunter eine rumänische Familie wurden festgenommen.

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Die Polizei hat drei Familienmitglieder und einen Linzer festgenommen, die mit Fentanyl-Pflastern gedealt haben sollen. Einem 29-Jährigen aus Linz, einem 38-jährigen Rumänen sowie seiner 54-jährigen Mutter und 62-jährigen Tante wird vorgeworfen 1.000 dieser Pflaster mit starkem Schmerzmittel, das dem Suchtmittelgesetz unterliegt, illegal verkauft zu haben.

Nachdem jener 29-Jährige im Juli eine Überdosis überlebt hatte, begannen Ermittlungen wegen des Verdachts des illegalen Handels. So sollen der Linzer sowie der hauptverdächtige Rumäne und die Familienangehörigen über einen längeren Zeitraum Fentanyl-Pflaster aus ärztlichen Verordnungen weitergegeben und gewinnbringend verkauft haben.