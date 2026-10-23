Erste Regierung rät jetzt zu 3 Tage Vorräten

Es ist keine Angelegenheit von Preppern oder Verschwörungstheoretikern mehr. Die britische Regierung macht einen dramatischen Apell an die Bevölkerung: "Be ready".

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Wasser, Lebensmittel, Energie und Licht für mindestens drei Tage: Die britische Regierung starte einen dramatischen Apell an die eigenen Bevölkerung.

Unter dem dramatischen Motto "Be Ready" (Seid bereit) rüttelt die Politik. Die Botschaft ist klar: Im Ernstfall ist jeder Brite tagelang auf sich allein gestellt – der Staat kann Ihnen dann nicht mehr helfen.

Grund dafür: Die größte Angst sind hybride Angriffe und Hacker-Attacken sowie Extremwetter, Jahrhundert-Fluten oder brutale Winterstürme.

Das sollten Briten zuhause bunkern

Die Regierung empfiehlt: mindestens 9 Liter Wasser pro Kopf. Haltbare Konserven für 3 Tage – und ganz wichtig: ein manueller Dosenöffner, denn ohne Strom nützt die elektrische Variante nichts.

Eine Taschenlampe mit dicken Ersatzbatterien und eine randvoll geladene Powerbank fürs Smartphone. Dazu: Ein Kurbelradio! Wenn Internet und TV tot sind, funkt nur noch der staatliche Not-Funk.

Unbedingt auch Bargeld bunkern, denn: Bei einem Blackout streiken alle EC-Karten und Geldautomaten. Wer keine Scheine hat, geht leer aus.

Erste Hilfe Kästen und Notfallkarten sind ebenso empfohlen.

Damit folgt die britische Regeierung de Empfehlung der Europäischen Kommission von 2026, die bereits dazu aufrief, Vorräte für den Ernstfall daheim zu halten.