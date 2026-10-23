oe24
TV
E-Paper
Immo
Welt

"Seid Bereit"

Erste Regierung rät jetzt zu 3 Tage Vorräten

O
von
Wiener sollen Notvorräte anlegen
© oe24
Es ist keine Angelegenheit von Preppern oder Verschwörungstheoretikern mehr. Die britische Regierung macht einen dramatischen Apell an die Bevölkerung: "Be ready".
OE24 auf Google bevorzugen

Wasser, Lebensmittel, Energie und Licht für mindestens drei Tage: Die britische Regierung starte einen dramatischen Apell an die eigenen Bevölkerung.

Unter dem dramatischen Motto "Be Ready" (Seid bereit) rüttelt die Politik. Die Botschaft ist klar: Im Ernstfall ist jeder Brite tagelang auf sich allein gestellt – der Staat kann Ihnen dann nicht mehr helfen.

Grund dafür: Die größte Angst sind hybride Angriffe und Hacker-Attacken sowie Extremwetter, Jahrhundert-Fluten oder brutale Winterstürme.

Das sollten Briten zuhause bunkern

Die Regierung empfiehlt: mindestens 9 Liter Wasser pro Kopf. Haltbare Konserven für 3 Tage – und ganz wichtig: ein manueller Dosenöffner, denn ohne Strom nützt die elektrische Variante nichts.

Auch interessant

Rums bei der Landung: Piloten machen das mit Absicht

Sturm-Alarm in Europa: Austen zieht übers Land

Das ist das Ende für New Yorks Kult-Kutschen

Eine Taschenlampe mit dicken Ersatzbatterien und eine randvoll geladene Powerbank fürs Smartphone. Dazu: Ein Kurbelradio! Wenn Internet und TV tot sind, funkt nur noch der staatliche Not-Funk.

Unbedingt auch Bargeld bunkern, denn: Bei einem Blackout streiken alle EC-Karten und Geldautomaten. Wer keine Scheine hat, geht leer aus.

Erste Hilfe Kästen und Notfallkarten sind ebenso empfohlen.

Damit folgt die britische Regeierung de Empfehlung der Europäischen Kommission von 2026, die bereits dazu aufrief, Vorräte für den Ernstfall daheim zu halten.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Sturm-Alarm in Europa: Austen zieht übers Land

Das ist das Ende für New Yorks Kult-Kutschen

Rums bei der Landung: Piloten machen das mit Absicht

Irre Mutprobe! Frau springt von 15-Meter-Eisberg

DARUM sind die Europäer nicht eingeladen

Erste Regierung rät jetzt zu 3 Tage Vorräten

Killer schießen Trauernde vor Kirche in Jordanien nieder

US-Wahl: Schon 21,8 Millionen Stimmen abgegeben

Mann schießt in Paris aus Schüsse - ein Toter

Melania Trump vermittelt Waffenruhe im Ukraine-Krieg