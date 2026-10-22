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Wintereinrbruch

Erster Schnee: Hier ist es jetzt schon weiß

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Verschneite Berglandschaft und Tal bei Lech am Arlberg unter bewölktem Himmel.
© https://www.foto-webcam.eu
Auf den Bergen gibt es den ersten Schnee der Saison.
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Ein Italientief hat in der Nacht auf Donnerstag jede Menge Regen und Schnee nach Österreich gebracht. Die Schneefallgrenze sank auf rund 1300 Meter, wodurch viele Berge das erste Mal angezuckert wurden.

Blick auf verschneite Berge und ein Tal in St. Anton am Arlberg bei bewölktem Himmel.
Schnee gab es etwa am Arlberg © https://www.foto-webcam.eu
Auch Obertauern ist bereits winterlich © https://www.foto-webcam.eu
Blick auf den verschneiten Turracher See und umliegende Berge unter bewölktem Himmel.
Turracher Höhe © https://www.foto-webcam.eu
Verschneite Berglandschaft mit Tal und Wolkenhimmel bei Gargellen in den Alpen.
Gargellen © https://.foto-webcam.eu

Am Wochenende dürfte dann auch Schnee bis in viele Täler fallen.

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Die Prognose der nächsten Tage

Anfangs halten sich am Donnerstag besonders in der Osthälfte vielerorts noch dichte Wolken und es regnet hier regional noch ab und zu etwas. Schnee fällt auf 1200 m bis 1700 m herab. Im Laufe des Vormittags klingen die Niederschläge langsam ab und auch die Wolken lockern zaghaft auf. In Vorarlberg und Tirol ist es teils schon von der Früh weg sehr sonnig. Bis zum Nachmittag setzt sich in allen Landesteilen überwiegend sonniges Wetter durch. Im Osten und entlang des Alpenostrandes bläst für einige Stunden lebhafter Wind aus West bis Nordwest, der erst zum Abend hin langsam nachlässt. Frühtemperaturen 3 bis 11 Grad, Tageshöchsttemperaturen nur noch 9 bis 14 Grad.

Der Freitag startet meist sonnig, über den Niederungen und den Beckenlagen können aber auch Nebelfelder liegen. Im Tagesverlauf nähert sich ein Frontensystem von Westen her mit aufziehenden Wolkenfeldern. Bis zum Abend bleibt es aber vielerorts noch trocken. Der Wind bläst am Alpenostrand und im östlichen Flachland tagsüber für ein paar Stunden recht lebhaft aus Südost bis Süd. Frühtemperaturen minus 2 bis plus 5 Grad, Tageshöchsttemperaturen 11 bis 16 Grad.

Ein unbeständiger Samstag steht bevor, besonders in der Osthälfte. Hier sind meist von früh bis spät dichte Wolken am Himmel, die Sonne zeigt sich nur selten. Zudem gehen oft auch Regenschauer oder Regen nieder, im Süden und Südosten regnet es teils sogar kräftig und bis in den Nachmittag hinein. Im Westen ist es etwas sonniger und trockener, wobei in Vorarlberg immer wieder Regenschauer zu erwarten sind. Die Schneefallgrenze sinkt im Tagesverlauf auf 1100 bis 1600 m Seehöhe ab. Der Wind weht meist schwach bis mäßig, an der Alpennordseite zeitweise auch lebhaft aus westlichen Richtungen. Frühtemperaturen 0 bis 8 Grad, Tageshöchsttemperaturen 6 bis 12 Grad.

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