Finger weg von Elvis! Rechteinhaber verklagen KI-Giganten

Die Musik von Elvis Presley soll unerlaubt für künstliche Intelligenz genutzt worden sein. Die Rechteinhaber des "King of Rock 'n' Roll" ziehen deshalb gegen den KI-Konzern Anthropic vor Gericht.

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Der Streit dreht sich um das KI-Unternehmen hinter dem Chatbot Claude. Die Authentic Brands Group, die unter anderem die Musikrechte und das Erscheinungsbild von Elvis Presley kontrolliert, hat gemeinsam mit weiteren Rechteinhabern Klage eingereicht. Der Vorwurf: Anthropic habe geschützte Songs ohne Genehmigung zum Training seiner KI-Modelle verwendet.

274 Songs betroffen

Unter den Werken, um die es geht, befinden sich bekannte Hits wie "All Shook Up", "Can’t Help Falling in Love" und "Don’t Be Cruel". Laut Klageschrift soll Claude urheberrechtlich geschützte Inhalte nicht nur verarbeitet, sondern auch Ausgaben erzeugt haben, die den Originalen stark ähneln.

Die Kläger kritisieren, dass die KI selbst nach angeblich eingeführten Schutzmaßnahmen weiterhin geschützte Inhalte reproduzieren könne. Wenn Claude aufgefordert werde, Songs für ein modernes Publikum neu zu gestalten, würden teilweise die ursprüngliche Struktur, prägnante musikalische Elemente und ganze Strophen oder Refrains erhalten bleiben, heißt es in der Klage.

150.000 Dollar pro Song gefordert

Anthropic weist die Anschuldigungen zurück und kündigte an, sich gegen die Klage zu verteidigen. © SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Die Rechteinhaber verlangen bis zu 150.000 Dollar Schadenersatz pro betroffenem Werk. Bei 274 Songs ergibt das rund 41 Millionen Dollar. Die Klage reiht sich in eine wachsende Zahl von Rechtsstreitigkeiten ein, in denen Musikschaffende und Rechteinhaber gegen KI-Unternehmen vorgehen.

Der führende Anwalt der Kläger, Richard Busch, erklärte, man wolle die exklusiven Rechte an den ikonischen Songs schützen. Busch war bereits an prominenten Musikrechtsverfahren beteiligt, darunter dem Rechtsstreit um den Song "Blurred Lines" von Robin Thicke und Pharrell Williams.

Anthropic wehrt sich gegen Vorwürfe

Anthropic weist die Anschuldigungen zurück und kündigte an, sich gegen die Klage zu verteidigen. Ob das Unternehmen die Songs tatsächlich rechtswidrig verwendet hat, muss nun das Gericht klären. Der Fall könnte auch für andere KI-Anbieter Folgen haben: Im Kern geht es darum, wie urheberrechtlich geschützte Werke beim Training und Einsatz künstlicher Intelligenz verwendet werden dürfen.