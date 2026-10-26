Sturz, Klinik, Kneipe: Ric Flair (77) lässt es nicht bleiben

Blutige Verletzungen, eine Nacht im Krankenhaus – doch schon am nächsten Abend saß er wieder an seiner Stammtheke. Wrestling-Ikone Ric Flair sorgt mit seinem ungewöhnlichen Comeback für Aufsehen.

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Der 17-fache WWE-Champion ist für seinen ausschweifenden Lebensstil bekannt. Nun macht der "Nature Boy" erneut mit einer ungewöhnlichen Geschichte Schlagzeilen. Eigentlich sollte Flair am Freitag bei einer Autogrammstunde in Seattle auftreten. Doch wegen eines Blutgerinnsels im Bein hatten ihm seine Ärzte den Flug untersagt.

Sturz mit Folgen

Statt nach Seattle zu reisen, verbrachte Flair den freien Abend in seiner Heimatstadt Tampa im US-Bundesstaat Florida. Dort wollte er seine Stammkneipe besuchen. Als er die Bar kurz verließ, stürzte er und verletzte sich schwer am Kopf und am rechten Auge.

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Wie Wrestling-Experte Dave Meltzer in seinem Podcast "Wrestling Observer Radio" berichtete, wurde Flair anschließend ins Tampa General Hospital gebracht. Dort musste er die Nacht verbringen.

Am nächsten Tag meldete sich die Wrestling-Legende mit einem Foto zurück, auf dem ein großes Pflaster sein Gesicht bedeckte. Flair bedankte sich bei den Ärzten und Pflegekräften, die ihn bis 4.30 Uhr morgens behandelt hatten.

"Ich danke euch allen für eure Nachrichten und Gebete!", schrieb er. Sobald er wieder zu Kräften komme, wolle er sich persönlich bei den Menschen melden. Seine Botschaft an die Fans: "Mir wird es wieder gut gehen!"

Schon am nächsten Abend wieder an der Theke

Der 17-fache WWE-Champion ist für seinen ausschweifenden Lebensstil bekannt. © WWE via Getty Images

Lange hielt es Flair offenbar nicht zu Hause. Laut Meltzer kehrte der 77-Jährige bereits am Abend seiner Entlassung in seine Stammkneipe zurück. Ein Foto in den sozialen Medien soll ihn dort mit dem Pflaster im Gesicht an der Theke zeigen.

Der "Nature Boy" sorgt erneut für Schlagzeilen. © WWE via Getty Images

"Das ist der Ort, an dem er immer ist. Das ist sein Platz", erklärte Meltzer. Die Bar liege so nahe an Flairs Zuhause, dass er problemlos zu Fuß hingehen könne. "Er geht da am Vormittag einfach hin und verbringt dort den Tag. So sieht das Leben von Ric Flair aus."