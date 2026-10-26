Papst Leos Südamerika-Reise findet wie geplant statt

Die für den 6. bis 17. November geplante Reise von Papst Leo XIV. nach Uruguay, Argentinien und Peru findet wie vorgesehen statt.

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Die postoperative Genesung des Papstes nach der Lungenoperation schreite weiter gut voran, teilte der Vatikan am Montag unter Berufung auf den behandelnden Arzt Luigi Carbone mit. Die jüngsten medizinischen Untersuchungen bestätigten den guten Gesundheitszustand des Papstes.

Angesichts seines aktuellen klinischen Zustands sowie der Ergebnisse der Labor- und bildgebenden Untersuchungen gebe es keine medizinischen Einwände gegen die geplante Reise, hieß es in der Mitteilung. Der Vatikan bestätigte, dass der Besuch in den drei lateinamerikanischen Ländern nach dem zuvor veröffentlichten Programm stattfinden werde.

Papst verzichtet auf Reise nach Assisi am Dienstag

Der Papst war am 13. Oktober operiert worden. Um seine Erholung nicht zu gefährden, wird er nun nicht wie geplant an der am Dienstag vorgesehenen Begegnung "Entwaffneter und entwaffnender Frieden" in Assisi teilnehmen können. Die Veranstaltung findet anlässlich des 40. Jahrestags des Weltgebetstags für den Frieden statt, den Papst Johannes Paul II. ins Leben gerufen hatte. Erwartet werden Vertreter verschiedener christlicher Kirchen und anderer Religionen.

Dem Pontifex war der untere Lappen seines rechten Lungenflügels entfernt. Untersuchungen des bei der Operation entfernten Gewebes aus der Lunge bestätigten, dass die Erkrankung lokal begrenzt gewesen sei, teilten die behandelnden Ärzte des 71 Jahre alten Oberhauptes der katholischen Kirche mit. Eine weitere Therapie sei nicht erforderlich, dies habe eine onkologische Beurteilung ergeben.