Ganzes Kalb am Grill: Marktamt macht Gastgarten dicht

Ein illegaler, mit Gasflaschen betriebener Pizzaofen und ein Kalb am Holzkohlegrill: Bei Kontrollen der Gruppe Sofortmaßnahmen deckten die Einsatzkräfte massive Verstöße in zwei Wiener Betrieben auf.

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Wo gekocht und gegrillt wird, müssen Sicherheit und die erforderlichen Genehmigungen vorhanden sein. In zwei Wiener Lokalen war dem nicht so. Auslöser für eine Kontrolle in der Leopoldstadt waren Beschwerden von Anrainern über markante Gerüche. Als die Kontrolleure vor Ort eintrafen, staunten sie nicht schlecht: In einem öffentlich zugänglichen Gastgarten wurde ein großes Kalb auf einem Holzkohlengrill zubereitet – obwohl die nötigen Genehmigungen fehlten. Auch nicht bewilligte Gasheizstrahler kamen zum Einsatz.

Ein Kalb am Holzkohlengrill in einem öffentlich zugänglichen Gastgarten. © Gruppe Sofortmaßnahmen

Wie ernst der Fall genommen wurde, zeigt, dass die Gruppe Sofortmaßnahmen gemeinsam mit dem Magistratischen Bezirksamt für den 10. Bezirk und dem Marktamt (MA 59) anrückte. Der Grill wurde gelöscht und entfernt, die Heizstrahler durften ebenfalls nicht weiter betrieben werden. Zudem stellten die Einsatzkräfte bauliche beziehungsweise betriebliche Änderungen fest, für die Genehmigungen nötig gewesen wären. Ausgestellte Anzeigen waren die Folge.

Illegaler Pizzaofen in Gebetsraum

Auch in der Brigittenau wurden die Kontrolleure der MA 59 fündig. In einem Verein wurden türkische Speisen in einem vermeintlichen Gebetsraum zubereitet, der mit Plastikfolie abgedeckt war. Dabei wurde vor Ort ein illegal mit Gas betriebener Pizzaofen sichergestellt.

Ein illegaler gasbetriebener Pizzaofen. © Gruppe Sofortmaßnahmen

Wegen unmittelbarer Gefahr wurde der Betrieb gestoppt. Der Ofen musste ausgeschaltet, die Gasflaschen aus der Betriebsanlage entfernt werden. Bei der Überprüfung kamen weitere Mängel ans Licht: Die Verantwortlichen sollen ein Gewerbe unbefugt ausgeübt haben. Außerdem wurden Verstöße gegen Lebensmittelvorschriften und bauliche Mängel festgestellt. Auch in diesem Fall wurden Anzeigen erstattet.

Die Gruppe Sofortmaßnahmen ahndete lebensmittelrechtliche Mängel. © Gruppe Sofortmaßnahmen

"Wer einen Betrieb führt, trägt Verantwortung für die Sicherheit, für die Menschen in der Umgebung und für die Einhaltung der Gesetze. Es kann nicht sein, dass sich jemand einfach über Vorschriften hinwegsetzt und darauf hofft, dass es die Behörden nicht bemerken. Wir stellen mit allen uns zur Verfügung stehenden rechtlichen Mitteln sicher, dass Regelverstöße Konsequenzen haben", betont Walter Hillerer, Leiter der Gruppe Sofortmaßnahmen.