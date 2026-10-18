26 neue Rastplätze zur Erholung an Gewässern

Die sogenannten "Wåssaplatzln" verbinden Erholung mit Informationen über die heimische Natur. Insgesamt zwölf Gemeinden beteiligen sich an dem Projekt.

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Grieskirchen. Im Bezirk Grieskirchen entstehen insgesamt 26 neue Erholungsplätze an heimischen Flüssen und Bächen. Mit dem Projekt "Gewässernetzwerk Mostlandl Hausruck" möchte die gleichnamige LEADER-Region die Bevölkerung für die Bedeutung regionaler Gewässer sensibilisieren und gleichzeitig attraktive Möglichkeiten zur Naherholung schaffen.

Die sogenannten "Wåssaplatzln" werden in zwölf Gemeinden eingerichtet. Sie bieten Sitz- und Liegemöglichkeiten und vermitteln auf Informationstafeln Wissenswertes über die heimische Natur.

Erste Rastplätze bereits fertiggestellt

In sechs Gemeinden wurden die neuen Erholungsplätze bereits umgesetzt. Dazu zählen Weibern, Waizenkirchen, Wallern, Hofkirchen an der Trattnach, Meggenhofen und Michaelnbach. Weitere "Wåssaplatzln" sollen in Schlüßlberg, Pötting, St. Georgen, Gallspach, Geboltskirchen und Kallham entstehen. Die Plätze richten sich an Menschen aller Altersgruppen. Besucher können dort eine Pause einlegen, die Landschaft genießen und gleichzeitig mehr über die Bedeutung der heimischen Gewässer erfahren.

Im Mittelpunkt der Wissensvermittlung stehen unter anderem Hochwasser, die Auswirkungen des Klimawandels sowie die biologische Vielfalt in Flüssen und Bächen. Josef Gadermeier, Bürgermeister von Hofkirchen an der Trattnach, begrüßt das Projekt. Die Rastplätze würden nicht nur zum Entspannen einladen, sondern auch interessante Informationen über die Gewässer und die Region vermitteln.

Bewusstsein für Wasserressourcen stärken

Das gemeindeübergreifende Projekt wurde in enger Zusammenarbeit mit dem Gewässerbezirk Grieskirchen umgesetzt. Dieser übernahm die fachliche Begleitung. Für die Herstellung der Sitz- und Liegemöglichkeiten war Fokus Mensch am Hof Schlüßlberg verantwortlich. Die Gestaltung der Informationssäulen erfolgte durch Wüdwux.

Neben der Schaffung neuer Erholungsorte verfolgt die LEADER-Region auch langfristige Ziele. Die Bevölkerung soll ein besseres Verständnis dafür entwickeln, welche Bedeutung intakte Gewässer für die Natur und den Menschen haben. Gleichzeitig möchte das Projekt zu einem verantwortungsvollen Umgang mit den vorhandenen Wasserressourcen beitragen.

Thema Wasser auch in Zukunft im Fokus

Die LEADER-Region Mostlandl Hausruck plant, sich auch künftig verstärkt mit dem Thema Wasser auseinanderzusetzen. Dabei soll insbesondere untersucht werden, wie sich die Gemeinden besser auf längere Trockenperioden und extreme Wetterereignisse vorbereiten können. Mit den insgesamt 26 "Wåssaplatzln" soll somit nicht nur die Naherholung verbessert, sondern auch das Umweltbewusstsein in der Region nachhaltig gestärkt werden.