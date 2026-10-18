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Neue Prognose

Wettersturz: Jetzt kommen 30 Zentimeter Schnee

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Frau putzt sich bei Schneefall draußen die Nase und trägt Winterkleidung.
© Getty Images
Nach einem zunächst freundlichen Start in die neue Arbeitswoche steht Österreich ein deutlicher Wetterumschwung bevor.
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Während am Montag noch verbreitet die Sonne scheint und die Temperaturen örtlich bis auf 22 Grad steigen, ziehen ab Dienstag von Südwesten her zunehmend Regenwolken auf. Zur Wochenmitte sind vor allem der Westen und die Alpensüdseite betroffen. Auch danach bleibt das Wetter wechselhaft – am Freitag sinkt die Schneefallgrenze in den Alpen auf rund 1500 Meter.

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Der Montag, 19. Oktober, beginnt vielerorts sonnig. In einigen Tälern und Becken können sich allerdings hartnäckige Frühnebelfelder halten. Am Nachmittag ziehen von Norden her dichtere Wolken auf. Die Temperaturen erreichen noch einmal angenehme 11 bis 22 Grad.

Am Dienstag zeigt sich zunächst vielerorts die Sonne, auch wenn sich Nebel und Hochnebel regional nur langsam auflösen. Im Südwesten werden die Wolken jedoch bereits am Vormittag dichter, anschließend setzt Regen ein, der sich bis zum Abend verstärkt. Mit bis zu 20 Grad bleibt es im föhnigen Westen zunächst noch mild.

Am Mittwoch nimmt der Wetterumschwung Fahrt auf. Eine Störungszone und ein Mittelmeertief bringen vor allem im Westen sowie entlang der Alpensüdseite häufig Regen, der zeitweise auch kräftig ausfallen kann. Im Norden und Osten bleibt es dagegen überwiegend bei Wolken und einzelnen Regenschauern.

Schnee bis auf 1.500 Meter

Am Donnerstag zieht die Störung langsam nach Osten ab. Zunächst überwiegen noch die Wolken, dazu fällt verbreitet etwas Regen. Von Westen her lockert es im Tagesverlauf zunehmend auf. Im Südosten bleibt es am längsten trüb und nass. Die Höchstwerte liegen nur noch bei 11 bis 16 Grad.

Verschneiter Alpenhang mit Nadelbäumen, Nebel und verwehender Schnee an steilem Berghang.
© Getty Images

Am Freitag startet der Tag vielerorts freundlich, bevor eine neue Front von Westen her Wolken und später Regenschauer bringt. Besonders in Vorarlberg und Tirol wird es gegen Abend nass. Die Schneefallgrenze sinkt auf etwa 1500 Meter. Damit kündigt sich in den Bergen ein erster winterlicher Vorgeschmack an. Die Temperaturen erreichen noch 13 bis 18 Grad.

Am meisten Schnee dürfte es dabei im Süden Österreichs geben. In Kärnten, Osttirol und dem südlichen Salzburg können je nach Modell bis zu 30 Zentimeter Schnee zusammenkommne.

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