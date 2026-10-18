Erst 22 Grad, dann kommt der Regen runter

Das ruhige Herbstwetter hält bis Mittwoch an, dann kommt es zum Wetterumbruch.

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Genießt noch schnell die warmen Sonnenstrahlen, denn der goldene Herbst macht bald radikal den Abflug.

Große Abkühlung kommt

Österreich steht vor einer wettertechnischen Achterbahnfahrt. Montag und Dienstag setzt es schönes Herbstwetter mit viel Sonne mit bis zu 22 Grad. Nur im Westen und Süden ziehen am Nachmittag schon erste dichte Wolken und zäher Nebel durch.

Mittwoch folgt der große Wetter-Umbruch. Das Mittelmeertief rollt an und verdüstert die Wochenmitte. Die Temperaturen gehen bis auf 21 Grad. Voraussichtlich regnet es an der Alpensüdseite bis zur Koralpe sowie auch generell im Westen häufig und zeitweise kräftig.

Weiter im Norden und nach Osten zu ziehen zwar auch Wolkenfelder durch, hier regnet es aber oft nur ab und zu ein wenig.

Donnerstag und Freitag kommt dann die große Abkühlung. Die Temperaturen stürzen auf herbstliche 11 bis 16 Grad ab. Im Laufe des Freitags bringt dann ein Frontensystem von Westen her allerdings bald durchziehende, ausgedehnte Wolkenfelder sowie zum Abend hin in Vorarlberg und Tirol Regenschauer. Am Freitag sinkt die Schneefallgrenze in den Bergen sogar schon auf knapp 1.500 Meter.