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Retter-Show in NÖ: Roubinek macht 800 zu Lebensrettern

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Kabarettist Rudi Roubinek (l.) sorgte für einen unterhaltsamen Abend.
© RK NÖ / M. Hechenberger
Anlässlich des Weltreanimationstages veranstaltete das Rote Kreuz NÖ am 16. Oktober 2026 in Grafenegg seine erste Erste-Hilfe-Show. Unter dem Titel "Halb so schlimm" erlebten über 800 Gäste einen interaktiven Abend, initiiert und moderiert von Kabarettist Rudi Roubinek.
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Die klare Botschaft: Jeder kann Erste Hilfe leisten. Statt Theorie stand Mitmachen im Fokus. Freiwillige übten auf der Bühne unter anderem Druckverbände, den Heimlich-Griff oder die Nutzung eines Defibrillators.

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Notruf-144-Mitarbeiter erklärten zudem die telefonische Anleitung im Notfall. Musikalisch umrahmt von Clemens Schaller & Band gipfelte das Event in einem Wettbewerb, bei dem das Publikum an Übungspuppen im richtigen Takt reanimierte.

"Erste Hilfe kein trockenes Thema"

Rotkreuz-Präsident Hans Ebner zog eine überaus positive Bilanz: "Dieser Abend hat eindrucksvoll gezeigt, dass Erste Hilfe kein trockenes Thema sein muss. Wenn mehr als 800 Menschen gemeinsam lachen, mitfiebern und am Ende selbst an der Reanimationspuppe Hand anlegen, dann haben wir unser Ziel erreicht: Berührungsängste abbauen und Mut machen, im Ernstfall zu helfen." Auch Rudi Roubinek betonte die wichtigste Lektion der erfolgreichen Premiere, die aufgrund des großen Zuspruchs im Frühjahr eine Fortsetzung finden wird: "Das Einzige, was man bei Erster Hilfe falsch machen kann, ist, nichts zu tun."

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