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Tag des Sekts: So prickelnd feiert NÖ

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Ein kulinarisch geprägter Oktober.
© Getty Images
Rund um den "Tag des Sekt Austria" am 22. Oktober steht österreichischer Schaumwein im Fokus, besonders in Niederösterreich, wo Produzenten ein vielfältiges Programm bieten.
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Ziel des Aktionstags ist es, das Bewusstsein für heimische Qualität zu stärken: Die Bezeichnung "Sekt Austria" mit der rot-weiß-roten Banderole am Flaschenkopf garantiert, dass die Trauben zu 100 Prozent aus Österreich stammen, der Sekt hier produziert und zudem sensorisch geprüft wurde.

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In Langenlois feiert die Steininger Loisium Weinwelt den Schaumwein den gesamten Oktober über mit Verkostungsflights, wobei am 22. Oktober die längste Sektbar lockt. Am 23. und 24. Oktober lädt das Weingut Steininger dann zum "Prickelnden Weinschaun". Die Winzer Krems präsentieren am 22. Oktober ihren Sekt "Champion" im neuen Design. Im Rahmen der kostenpflichtigen Führung "Sandgrube 13 wein.sinn" kann dieser verkostet werden; im freien Ab-Hof-Verkauf winkt zudem ein Gewinnspiel um eine Magnumflasche "Haus Österreich". Auch das Weingut und Sekthaus Jordan in Groß-Reipersdorf lädt am 23. Oktober zum Genusstag: Hier können Besucher gemeinsam mit Simone und Hannes Hiller-Jordan die Sektkollektion verkosten, begleitet von Flammkuchen und Lagerfeuer.

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