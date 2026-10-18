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Transfer-Knall

Geheimtreffen: Bayern angelt nach Barca-Star

SR
von
Drei Fußballspieler vom FC Barcelona jubeln gemeinsam auf dem Spielfeld.
© Getty Images
Schnappen sich die Münchner einen Weltmeister?
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Der FC Bayern München beschäftigt sich offenbar weiterhin mit Dani Olmo. Wie die spanische Zeitung "SPORT" berichtet, hat sich Barcelona-Sportdirektor Deco mit dem Berater des Offensivspielers, Juanma López, getroffen. Dabei soll es um die sportliche Situation des 28-jährigen spanischen Nationalspielers und die zuletzt aufgekommenen Transfergerüchte gegangen sein.

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Olmo ist beim FC Barcelona mit seiner aktuellen Rolle offenbar nicht vollständig zufrieden. Der Offensivspieler wünscht sich mehr Einsatzzeit und möchte unter Trainer Hansi Flick eine wichtigere Rolle übernehmen. Das Interesse aus München ist dabei nicht neu: Bayern-Sportvorstand Max Eberl gilt seit Jahren als Bewunderer des Spaniers. Bereits während seiner Zeit bei Borussia Mönchengladbach soll Eberl versucht haben, Olmo zu verpflichten, als dieser noch für Dinamo Zagreb spielte.

Ein lächelnder Fußballspieler feiert auf dem Spielfeld vor Zuschauerrängen und einer Spanien-Flagge.
© APA/AFP/JORGE GUERRERO

Was ist dran?

Auch mögliche Veränderungen im Münchner Kader könnten das Thema wieder aufkommen lassen. Laut "SPORT" wäre Olmo insbesondere dann ein Kandidat, sollte Michael Olise den deutschen Rekordmeister verlassen. Konkrete Verhandlungen zwischen Bayern und Barcelona gibt es derzeit allerdings nicht. Ein offizielles Angebot liegt ebenfalls nicht vor.

Für Olmo wäre ein Bayern-Wechsel eine Rückkehr nach Deutschland. Der Weltmeister spielte von 2020 bis 2024 für RB Leipzig.

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