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Zukunftsschlüssel

NÖ-Schulen: 700 neue Lehrer legen los

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LH Mikl-Leitner mit (v.l.) Keynote Speaker Ali Mahlodji, Bildungsdirektor Karl Fritthum.
© NLK Filzwieser
Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) begrüßte 700 neue Lehrkräfte in St. Pölten: "Danke, dass Sie 'Ja' zur Verantwortung sagen und sich für den schönsten, aber bestimmt herausforderndsten Beruf entschieden haben."
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Da Bildung der wichtigste Schlüssel für die Zukunft sei, gelte es, Kindern Rüstzeug wie Lesen, Schreiben und Coden, aber auch kritisches Denken zu vermitteln.

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Mikl-Leitner betonte: "Ohne Anstrengung und ohne Leistung gibt es keinen Erfolg. Und Leistung ist etwas Schönes." Gleichzeitig seien die Herausforderungen durch Digitalisierung und Vielfalt gewachsen. Es gelte, Kulturen zu vereinen, aber auch heimischen Traditionen Raum zu geben, da sie Halt bieten.

Klare Haltung zum Kopftuchverbot

Konsequent forderte Mikl-Leitner die Umsetzung des Kopftuchverbots für unter 14-Jährige als "Zeichen, dass Mädchen genauso wie Burschen frei und gleichberechtigt aufwachsen dürfen". Das Kopftuch sei in Klassenzimmern fehl am Platz und für sie "ein Symbol der Unterdrückung". Für diese anspruchsvollen Aufgaben brauche es Fachkompetenz. Lehrkräfte seien "Wissensvermittler und Wertevermittler, Wegbegleiter und tägliches Vorbild".

Bildungsdirektor Karl Fritthum sicherte den Anwesenden die volle Unterstützung der Bildungsdirektion zu und hieß sie "herzlich willkommen im Team von 23.000 Kolleginnen und Kollegen". Eine Keynote von Ali Mahlodji und Musik der BORG Krems Big Band rundeten die Veranstaltung ab.

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