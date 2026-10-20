Gesundheitsversorgug
Gericht stoppt Gmünd: Spitalsklage abgewiesen
Die Stadt wollte die Standortgarantie aus dem Übergabevertrag von 2004 gegen das Land durchsetzen. Das Gericht sieht jedoch keinen zivilrechtlichen, sondern einen öffentlich-rechtlichen Anspruch und erklärt den Rechtsweg für unzulässig. Auch der Antrag auf einstweilige Verfügung scheitert.
Noch nicht rechtskräftig
Der Beschluss vom Montag ist nicht rechtskräftig und kann binnen 14 Tagen bekämpft werden. Im Juni votierten bei der Volksbefragung rund 92 Prozent der Gmünder für rechtliche Schritte, der Gemeinderat zog einstimmig mit.
Auch interessant
Klinik statt Spital
Der „Gesundheitsplan 2040+” ersetzt das Landesklinikum durch eine Gesundheitsklinik, geplant für 2028. Sie bietet Notfallversorgung, ambulantes OP-Zentrum, Notarztstützpunkt und Hubschrauberlandeplatz. Stationäre Betten gibt es nicht mehr. Der Verein „LKGmündbleibt” fürchtet um die Sicherheit der Versorgung.
OE24 TV Live-Stream
OE24 TV Live-Stream
Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden