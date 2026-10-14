Opening 2030
Gmundner "Seeviertel" entsteht ab 2027 am Seebahnhof-Areal
"Wir warten seit 30 Jahren auf dieses Hotel. Die Beharrlichkeit, die Ausdauer und der Einsatz haben sich gelohnt", sagt am Mittwoch Gmundens Bürgermeister Stefan Krapf (ÖVP) in einem Facebook-Video.
Der Gmundner Gemeinderat hat den Weg für das umstrittene Hotelprojekt "Seeviertel" freigemacht. Mit den Stimmen von FPÖ und ÖVP wurde die Änderung des Zweitwohnschlüssels von 25 auf 75 Prozent beschlossen. Auf dem ehemaligen Areal des Gmundner Seebahnhofs realisiert SORAVIA ein gemischtes Quartier mit einem 4-Sterne-Plus-Hotel mit 120 bis 125 Zimmern, Gastronomie, Seminarflächen und einen SPA-Bereich. Zusätzlich wird das Areal Flächen für Nahversorgung, Büroflächen sowie Gesundheits- und Freizeitangebote bieten. Ursprünglich waren 80 Hotelzimmer und Buy-to-let-Wohnungen, Wohnungen zum Kauf mit anschließender touristischer Vermietung, vorgesehen. Als Hotelmarke steht Marriott fest.
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Baustart im Mai oder Juni
Baustart mit Mai oder Juni kommenden Jahres geplant. Das Hotel soll bis 2030 fertiggestellt sein.
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