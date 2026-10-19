Vorsorge vor Ort
Groß-Enzersdorf übergibt Büroschlüssel an Community Nurses
Gemeinsam mit 22 geförderten Wohnungen und einem neuen Landeskindergarten ist damit ein Standort entstanden, der Wohnen, Kinderbetreuung und Gesundheitsversorgung miteinander verbindet.
Die neuen Räumlichkeiten bieten dem Team einen geeigneten Rahmen für persönliche Beratungsgespräche und die Begleitung von Menschen sowie ihren Angehörigen bei Fragen zu Gesundheit, Pflege und Betreuung.
"Mit dem neuen Büro erhalten unsere Community Nurses passende Räumlichkeiten für ihre wichtige Arbeit. Sie sind eine Anlaufstelle für Menschen, die Unterstützung und Orientierung bei Gesundheits- und Pflegethemen suchen. Damit wird ein wertvolles Angebot für unsere Bevölkerung weiter gestärkt", betont Bürgermeisterin Monika Obereigner-Sivec (SPÖ).
Christian Altenburger von den Community Nurses hebt die Vorteile des neuen Standorts hervor: "Bei Fragen zu Gesundheit, Pflege und Betreuung ist es wichtig, offen über persönliche Anliegen sprechen zu können. Die neuen Räumlichkeiten bieten einen geschützten Rahmen für vertrauliche Beratungsgespräche und ermöglichen es uns, Menschen und ihre Angehörigen individuell zu unterstützen."
Foto: c Schönere Zukunft
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