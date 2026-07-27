Gute Nachrichten aus dem Tierschutz

Südkorea beendet eine jahrhundertealte Praxis: Der Handel mit Hundefleisch wird zwar nicht sofort verboten, aber die Branche steht vor dem Aus. Seit der Verabschiedung des Gesetzes im Jahr 2024 dürfen keine neuen Hundefarmen oder entsprechende Betriebe mehr eröffnet werden.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Bestehende Züchter, Schlachter und Händler müssen ihre Betriebe bis 2027 schließen. Viele Farmen haben bereits aufgegeben; nach Angaben des südkoreanischen Landwirtschaftsministeriums waren Ende 2025 rund 78 Prozent der registrierten Hundefarmen geschlossen. Tierschutzorganisationen sehen darin einen historischen Erfolg. Die geretteten Hunde werden nun untergebracht und versorgt.

Unsere Tiere – Das große oe24.TV-Tierschutzmagazin von Sonntag, 26.07.2026, hier in voller Länge sehen. Nächste Ausgabe Unsere Tiere: 02.08.2026, 18:30 Uhr.

Der Verein gegen Tierfabriken hat jahrelang dafür gekämpft, dass Amphibien in Wien sicher ihre Wanderwege nutzen können. Jedes Frühjahr mussten tausende Frösche, Kröten und Molche gefährliche Straßen überqueren und waren dabei dem Verkehr ausgesetzt. Freiwillige Helfer:innen retteten die Tiere bisher mit provisorischen Maßnahmen wie Schutzzäunen und händischem Übersetzen. Nun gibt es einen Erfolg: In Wien haben die Bauarbeiten für einen Amphibientunnel begonnen, der den Tieren künftig eine sichere Unterquerung der Straße ermöglichen soll. Damit wird ein langjähriges Tierschutzanliegen umgesetzt und ein wichtiger Lebensraum für die geschützten Amphibien besser gesichert.

Der Florida-Panther galt vor wenigen Jahrzehnten als vom Aussterben bedroht. In den 1990er-Jahren lebten nur noch weniger als 30 Tiere in freier Wildbahn. Viele Panther litten unter Inzuchtfolgen wie Herzproblemen, Fortpflanzungsstörungen und körperlichen Fehlbildungen. Um die Art zu retten, wurden acht weibliche Texas-Pumas nach Florida gebracht, um neue Gene in die Population einzubringen. Die Maßnahme zeigt heute Wirkung: Die genetische Vielfalt nahm zu und die Population konnte sich erholen. Heute leben wieder mehr als 200 Florida-Panther in freier Wildbahn.