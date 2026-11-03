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HC Strache steckt hinter Schweizerhaus-Skandal

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Ein Mann im Anzug steht vor dem Eingang des Restaurants Schweizerhaus im Grünen.
© APA/Fotomontage
Der Skandal rund um den letzten Öffnungstag im Wiener "Schweizerhaus", bei dem das ehemalige Top-Model Evelyn Rillé schwere Vorwürfe gegen einen Kellner und die Geschäftsführung des Wiener Stelzen-Tempels erhoben hat, eskaliert immer weiter. Jetzt wird bekannt, dass nicht nur das Ex-Model sondern auch der prominente Ex-Politiker HC Strache in den Skandal involviert waren.
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HC Strache postete nämlich höchstpersönlich ein Foto von der - laut Rillé 9-köpfigen - Tisch-Gesellschaft auf Instagram, auf dem sowohl er als auch Rillé prostend und bestens gelaunt zu sehen sind.

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Strache, der mit Rillé, seiner neuen Lebensgefährtin, seiner Exfrau Daniela und anderen auf diesem selbst veröffentlichten Foto fröhlich posiert,  erwähnt bei seinem Instagram-Posting freilich den Skandal mit keinem Wort sondern schreibt prosaisch: "Schweizerhaus-Closing: Die Saison geht, die Freundschaft bleibt. Ein letztes Prost auf Wiener Gemütlichkeit!"

Augenzeugen berichten, Strache habe versucht, bei dem Eklat beschwichtigend einzugreifen, sei aber (wie so oft in seinem Leben) dabei gescheitert. Der Augenzeuge: "Die Damen haben laut gekreischt, es gab wilde Wortwechsel mit dem Kellner, sogar einige Handgreiflichkeiten - es war mega-peinlich!" Strache habe versucht, die Situation zu beruhigen - der Eklat sei ihm unangenehm gewesen.

Party eskalierte

Die Strache Abschieds-Party im Schweizerhaus eskalierte, als das Ex-Model Rillé und ihre Freundinnen zuerst einen "Rosé Prosecco" bestellt aber einen "Schlumberger Rosé" bekamen, den sie unter lautem Protest zurück schickten („Der korkt!“). Und als die Strache-Begleiterinnen dann die gelieferten Stelzen heftig kritisierten, weil Senf und Kren fehlten. Es kam - mit HC Strache mittendrin - zu wüsten Beschimpfungen sowohl des Kellners als auch durch den Kellner, der Straches Begleiterinnen als "Nutten" bezeichnet hätte.

HC Straches guter Laune dürfte der Kellner-Skandal freilich nicht geschadet haben. Auf Instagram posiert er fröhlich lächelnd, zeigt erstmals öffentlich seine neue Lebensgefährtin. Und im Hintergrund sieht man die - mittlerweile schwer gekränkte - Evelyn Rillé fröhlich mit dem "Schlumberger Rosé" (oder war es doch ein „Rosé Prosecco“) in die Kamera prosten…

Antwort eines Restaurants auf Kritik einer Gästin mit Erklärung und Entschuldigung auf Deutsch.
Das Schweizerhaus reagierte direkt auf die Vorwürfe von Ex-Miss Rillé. © Facebook

Mittlerweile eskaliert der Social Media-Krieg zwischen Rillé und dem Schweizerhaus immer mehr. Nach einer Stellungnahme der Schweizerhaus-Geschäftsführung legte Rillé mit weiterer harter Kritik am Service nach. Rillé selbst wird mittlerweile von "Hatern" und "Schweizerhaus"-Fans mit einem heftigen Shitstorm bedroht.

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