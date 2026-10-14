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Ab Freitag

Hermesvilla lädt zu "Tagen der Restaurierung"

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Prunkvolle Hermesvilla in Wien, umgeben von Garten und blühenden Rosen im Vordergrund.
© LISA RASTL
Die "Tage der Restaurierung" eröffnen einen besonderen Blick hinter die Kulissen der Hermesvilla. Im Mittelpunkt stehen die Spuren, Materialien und Techniken, die das historische Erscheinungsbild des "Schlosses der Träume" prägen.
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Am 18. Oktober wird der 9. Europäische Tag der Restaurierung gefeiert. Da lässt sich das Wien Museum nicht lumpen und erweitert das Hochamt der denkmalpflegerischen Feinarbeit zu den "Tagen der Restaurierung". Im Mittelpunkt steht die aktuell in Sanierung befindliche Hermesvilla im Lainzer Tiergarten. Hier erlauben ab Freitag die Restauratoren von Sisis "Schloss der Träume" einen ungewohnten Blick hinter die Kulissen.

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Am Freitag ist ein Symposium für die Fachwelt angesetzt - neben barrierefreien Tastführungen oder Führungen in einfacher Sprache und in Österreichischer Gebärdensprache. Am Samstag lädt man dann Familien in die Hermesvilla, wobei dann auch Bereiche des kleinen Habsburger Schlösschens geöffnet sind, die dem einfachen Volke sonst nicht zugänglich sind, darunter die Räume von Sisis Tochter Marie Valerie. Aber auch die Dienstbotengänge, der Dachboden oder Einblicke in die Klimatisierung und die Schädlingsprävention sollen ein Bild der Eingeweide des Baus abseits der royalen Beletage entwerfen. (APA)

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