Milliarden-Kracher: Dieser Sender zeigt LASK gegen Liverpool

Champions-League-Glanz in Linz! Auf den LASK wartet am Mittwoch ein echter Kracher: Mit dem FC Liverpool gastiert ein europäisches Schwergewicht in der Raiffeisen-Arena. Wer das Duell live verfolgen möchte, muss allerdings wissen, wo der Ball im TV rollt – denn im Free-TV ist die Partie nicht zu sehen.

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Um 18:45 Uhr ertönt am Mittwoch (HIER im Sport24-Liveticker) der Anpfiff zum zweiten Spieltag der Königsklasse. Für die Linzer ist es ein besonderer Abend: Nach dem 0:1 bei AEK Athen Anfang September steht die Heimpremiere in der Champions League auf dem Programm. Mit einem Kaderwert von unglaublichen 1,09 Milliarden Euro bringt Liverpool geballte Weltklasse nach Linz – auf Didi Kühbauer und den LASK wartet damit eine echte Mammutaufgabe

Reds verpatzten Generalprobe

Die "Reds" reisen mit einem 2:1-Erfolg gegen Atlético Madrid aus ihrem ersten Champions-League-Spiel an. Allerdings lief auch für die Engländer die Generalprobe am Wochenende alles andere als nach Wunsch: Gegen Manchester City setzte es eine deutliche 0:3-Niederlage. Der LASK wiederum musste sich im Bundesliga-Spitzenspiel Rapid Wien mit 0:2 geschlagen geben.

Trotz der jüngsten Rückschläge geht Liverpool als klarer Favorit in das Duell. Doch vor heimischem Publikum wollen die Athletiker für eine Überraschung sorgen und den großen Namen die Stirn bieten.

Dieser Sender überträgt den Kracher live

Wer die Champions-League-Atmosphäre von zu Hause aus erleben will, ist bei CANAL+ richtig. Der Pay-TV-Sender überträgt LASK gegen Liverpool live, auch ein Livestream steht zur Verfügung. Die Übertragung beginnt bereits ab 18 Uhr.

Durch den Fußballabend führen Kommentator Thomas Trukesitz und Experte Stefan Oesen. Zusätzlich sind Florian Kainz und Peter Stöger als Experten angekündigt.

Eines ist damit klar: Wer die königliche Heimpremiere des LASK nicht verpassen will, sollte rechtzeitig einschalten. Denn gegen Liverpool wartet auf die Linzer ein Fußballabend, der für eine echte Sternstunde sorgen könnte.