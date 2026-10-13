Hochzeits-Horror: 40 Gäste nach Fest im Spital

Eine luxuriöse Hochzeitsfeier endete am vergangenen Wochenende in einem medizinischen Großeinsatz.

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Was als traumhaftes Fest begann, entwickelte sich für die Hochzeitsgesellschaft an der spanischen Costa del Sol zu einer ernsten gesundheitlichen Notlage. Die Feierlichkeiten fanden im renommierten Vier-Sterne-Hotel Estival Torrequebrada in Benalmádena statt, gelegen westlich von Málaga. Der Tag hatte am Samstag gegen 14 Uhr mit einem feierlichen Empfang und Begrüßungsgetränken begonnen, ehe die Gesellschaft am Abend die Speisen serviert bekam.

Im Laufe der Nacht und am darauf folgenden Vormittag brach die Krankheitswelle über die Feiernden herein. Von den insgesamt rund 80 anwesenden Gästen erkrankten etwa 40 Personen. Zu den aufgetretenen Beschwerden zählten heftige Magen-Darm-Probleme, Starker Durchfall, anhaltendes Erbrechen,akute Übelkeit, schmerzhafte Bauchkrämpfe, hohes Fieber sowie ausgeprägte Muskelschwäche und Erschöpfung.

Die ersten schweren Symptome manifestierten sich bereits im Laufe des Samstagabends, bei einem der Gäste gegen 2 Uhr früh. Andere Hochzeitsgäste bemerkten die akute Erkrankung erst am Sonntagmorgen nach dem Aufwachen. Da viele Betroffene aufgrund von Schwächeanfällen und Krämpfen nicht mehr in der Lage waren, selbst ein Fahrzeug zu lenken, musste sogar die Rettung gerufen werden.

Gast schildert das Hochzeits-Drama

Ein Gast schilderte gegenüber dem spanischen Portal TodoAlicante die dramatischen Szenen: Wenn bei einem Paar beide Partner litten, fuhr jener, dem es noch etwas besser ging; bei Paaren, bei denen beide völlig entkräftet waren, blieb nur die Alarmierung der Rettung. Mehrere Gäste wurden daraufhin per Rettungswagen zur Abklärung in nahegelegene Krankenhäuser gebracht. Nach eingehenden Untersuchungen und Erstversorgungen musste glücklicherweise kein Patient stationär aufgenommen werden.

Die Gäste konnten das Meer nach der Hochzeit nicht mehr genießen. © Getty Images

Was genau den heftigen Ausbruch verursacht hat, ist Gegenstand intensiver Abklärungen. Die Betroffenen selbst erklärten, nicht zu wissen, was die Ursache sein könnte. Auf der Speisekarte der Feier standen unter anderem traditionelle Spezialitäten.

Behörden ermitteln

Die regionale Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz in Andalusien hat umgehend ein offizielles Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts auf einen lebensmittelbedingten Infektionsausbruch eingeleitet. Die Inspektoren führen standardisierte Kontrollen durch und haben bereits Proben sämtlicher servierter Speisen sowie der Küchenstationen gesichert, um diese mikrobiologisch im Labor untersuchen zu lassen.

Das betroffene Hotel Estival Torrequebrada gab sich auf Anfrage bedeckt. Ein Sprecher des Vier-Sterne-Hauses betonte, dass man aufgrund der laufenden behördlichen Analysen derzeit keine Auskünfte erteilen könne, die über die behördlichen Mitteilungen hinausgehen. Man bedanke sich für das Verständnis und werde neue verifizierte Erkenntnisse mitteilen, sobald diese vorliegen. Die Ergebnisse der Laborproben werden in den kommenden Tagen erwartet.