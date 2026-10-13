Einige Ausnahmen
Rektoren wollen Latein-Pflicht in den meisten Fächern abschaffen
Eine entsprechende Empfehlung wurde laut "Standard" an den zuständigen Bildungsminister Christoph Wiederkehr gerichtet. Kein Latinum mehr vorweisen müsste man gemäß dem Vorschlag der Rektoren für sämtliche Lehramtsfächer mit Ausnahme von Latein, aber auch nicht für Jus, Medizin und beispielsweise evangelische Theologie.
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Bei anderen Fächern plädiert man für die Beibehaltung. Dazu gehören neben Philosophie etwa auch Geschichte, Kunstgeschichte und katholische Theologie. Dass man in rund 50 anderen Fächern von der Lateinpflicht absehen will, begründet Uniko-Chefin Brigitte Hütter damit, dass immer mehr Studierende ihre Lateinkenntnisse als eine der letzten Prüfungen vor dem Abschluss nachwiesen. Daraus lasse sich ableiten, dass der Stoff auch ohne formale Lateinprüfung beherrschbar sei.
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