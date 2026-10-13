Affäre
Causa Weißmann: ORF stellt Mitarbeiterin frei
Der ORF hat jene Mitarbeiterin vorerst dienstfrei gestellt, die mit Vorwürfen gegen Roland Weißmann dessen Rücktritt im März dieses Jahres erreicht hat, das berichtet der standard. Die Anwältin der Mitarbeiterin bestätigt die "widerrufliche Dienstfreistellung" auf standard-Anfrage. Begründet sei diese Maßnahme mit "einem Bericht aus einem laufenden Ermittlungsverfahren".
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Berichterstattung über den Polizeibericht
Anlass für diesen Schritt ist die Berichterstattung über den Zwischenbericht der Landespolizeidirektion Wien zu Ermittlungen gegen die Mitarbeiterin. Diese hatte den Bericht gegenüber einem Medium kommentiert.
Stellungnahme der rechtlichen Vertretung
Die Mitarbeiterin wird nun von der Wiener Rechtsanwältin Alexia Stuefer vertreten. Stuefer erklärt: "Die offensichtlich gezielt auch medial verbreiteten Auszüge mit im Gesetz nicht vorgesehenen interpretativen Würdigungen einer (soweit ersichtlich) trotz der Vorkommnisse lediglich aus männlichen Beamten bestehenden Abteilung der Kriminalpolizei, verletzten Persönlichkeitsrechte." Die Anwältin bezieht sich dabei auf Feststellungen im Zwischenbericht der Landespolizeidirektion in den Ermittlungen gegen ihre Mandantin.
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