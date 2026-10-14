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Aus für McRib

McDonald's verbannt Schweinefleisch-Burger

Der McRib kommt weg.
© McDonalds
McDonald’s beendet den dauerhaften Verkauf des McRib in Deutschland und Luxemburg. Bis einschließlich 27. Oktober bleibt der Burger noch erhältlich, danach verschwindet das Original von der Speisekarte.
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Das Fastfood-Unternehmen kündigte das Ende in einem Kundennewsletter an und bezeichnete den Klassiker als "echte Ikone". Ein Sprecher bestätigte die Entscheidung gegenüber der WELT. Gründe für das McRib-Aus nannte McDonald’s nicht.

Der McRib besteht aus einem geformten Schweinefleisch-Patty, herzhaft-würziger BBQ-Sauce, Zwiebeln und Gurken. In Deutschland ist er seit 1989 ununterbrochen im Angebot – eine Ausnahme.

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Erfindung von luxemburgischen Koch

In den meisten Märkten, darunter den USA, kehrte der McRib seit Jahren nur saisonal zurück. Dort wurde er 1981 eingeführt, 1985 gestrichen und seither nur befristet angeboten, zuletzt im Dezember 2024.

Erfunden hatte ihn der luxemburgische Koch René Arend, der erste Executive Chef von McDonald’s. Der Burger entstand Anfang der 1980er-Jahre in den USA, als die enormen Verkaufszahlen der Chicken McNuggets zu einem Hühnerfleisch-Engpass führten. Arend formte das knochenlose Schweinefleisch-Patty so, dass es an Rippchen erinnert.

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