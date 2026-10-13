oe24
TV
E-Paper
Immo

Regierung einig

Deutschland führt Zuckersteuer ein

OR
von
Zucker
© Getty Images
Die deutsche Bundesregierung will am Mittwoch die umstrittene Zuckersteuer für Getränke auf den Weg bringen.
OE24 auf Google bevorzugen

Wie am Dienstagabend aus dem federführenden Finanzministerium verlautete, hat sich die Regierung auf eine Formulierungshilfe für die Fraktionen von Union und SPD im Bundestag zur Umsetzung der Steuer geeinigt. Sie solle zunächst am Mittwoch vom Kabinett beschlossen werden. Danach ist dann der Bundestag am Zug. Details sind noch nicht bekannt.

Auch interessant

Linke nimmt Israel-Hasserin in Partei auf

CDU will bei AfD-Wahl geschlossen den Saal verlassen

Makaber! Touristen plündern tödliche Unfallstelle

Es wird damit gerechnet, dass die neue Steuer ab Juli 2027 greifen soll. Sie soll nach früheren Angaben eine Lenkungswirkung haben und den Zuckergehalt in Getränken senken.

Strittig war zuletzt in der deutschen Regierung vor allem der Umfang der geplanten Einnahmen. Das SPD-geführte Finanzministerium wollte ein dreistufiges Modell, bei dem die Belastung mit höherem Zuckergehalt ansteigen sollte. Einem Insider zufolge kommt nun ein zweistufiges Modell. Die Zuckersteuer soll helfen, Beitragssteigerungen in der gesetzlichen Krankenversicherung zu vermeiden. Das Finanzministerium hatte sich ursprünglich für eine umfangreichere Anwendung eingesetzt, die explizit auch zur Haushaltskonsolidierung dienen sollte. Nach scharfer Kritik hatte Finanzminister Lars Klingbeil seine Pläne aber abgespeckt und unter anderem Getränke mit Zuckerersatzstoffen ausgenommen.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

CDU will bei AfD-Wahl geschlossen den Saal verlassen

Das ist der mutigste Physik-Professor

Deutschland führt Zuckersteuer ein

Linke nimmt Israel-Hasserin in Partei auf

So sieht es aus, wenn man 90 Kilo abnimmt

ÖFB-Kicker Zulj zieht es nach Ungarn

"Luftnotlage": Flughafen Nürnberg gesperrt

Makaber! Touristen plündern tödliche Unfallstelle

Das sagt Österreich

''Fake News'': Mega-Strafe für Google in Russland