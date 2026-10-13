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Nach Verfolgungsjagd

Polizist schoss Autofahrer in Berlin-Mitte an

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Mehrere Polizeiautos mit Blaulicht in einer Stadt bei Nacht.
© Getty Images
Bei einer Fahrzeugkontrolle in Berlin-Mitte ist ein Autofahrer von einem Polizisten angeschossen worden.
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Es bestehe keine Lebensgefahr, sagte ein Sprecher der Polizei. Der Mann sei mit einer Schussverletzung am Bein in ein Krankenhaus gebracht worden. Die Beamten hätten das Fahrzeug wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht und Trunkenheit kontrolliert, teilte die Polizei auf X mit.

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Nach Angaben des Sprechers war der Autofahrer nach einer Verfolgungsjagd am Dienstagabend gegen 21 Uhr unweit vom Alexanderplatz von der Polizei gestoppt worden. Bei der Kontrolle des Fahrzeugs habe einer der Beamten seine Schusswaffe eingesetzt und den Mann getroffen.

Der Fahrer soll zuvor in einen Unfall verwickelt gewesen sein. "Das Fahrzeug wurde zuvor von Zeugen bei mindestens einem Verkehrsunfall beobachtet und ist im Anschluss von Einsatzkräften verfolgt worden", hieß es auf X. Weitere Hintergründe waren noch unklar. Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen aufgenommen.

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