Horror-Unfall: Schweres Kruzifix erschlägt Pfarrer

Ein katholischer Pfarrer in Ecuador wurde während eines Gottesdienstes von einem schweren Kreuz erschlagen. Die Messe wurde live im Internet übertragen.

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Pater Patricio Alfredo Sánchez Molinari hielt am Samstagabend in der Kirche Parroquia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro in Guayaquil eine Messe. Wie gewohnt wurde der Gottesdienst live auf seinem Facebook-Profil übertragen.

Nach rund 27 Minuten geschah das Unglück: Der Geistliche hatte gerade auf eine Fürbitte mit den Worten "Herr, erhöre unser Gebet" geantwortet, als sich das schwere Kruzifix hinter ihm plötzlich von der Wand löste. Es kippte nach vorne und traf den Pfarrer mit voller Wucht am Kopf.

Jede Hilfe kam zu spät

Molinari brach hinter dem Altar zusammen. Entsetzte Kirchenbesucher eilten sofort zu ihm und alarmierten die Rettungskräfte. Doch der Pfarrer erlag wenig später seinen schweren Verletzungen.

Am Sonntag veröffentlichte das Erzbistum Guayaquil eine Todesanzeige. Darin nahm es Abschied von dem Geistlichen, der als Pfarrer der Kirche Perpetuo Socorro tätig gewesen war.

Polizei ermittelt zur Ursache

Warum sich das schwere Kreuz aus seiner Verankerung lösen konnte, ist bislang unklar. © Facebook

Warum sich das schwere Kreuz aus seiner Verankerung lösen konnte, ist bislang unklar. Nach dem Unfall waren an der Wand noch die Löcher zu sehen, an denen das Kruzifix befestigt gewesen war.

Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen, um die genauen Umstände des tödlichen Unglücks zu klären.