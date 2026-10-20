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Jason Segel

"How I Met Your Mother"-Star hat geheiratet

Kayla Radomski und Jason Segel
© Ashley Osborn/NBC via Getty Images
Die Hochzeitsfeier mit der Tänzerin Kayla Radomski fand im kalifornischen Pasadena statt.
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US-Schauspieler Jason Segel (46, "How I Met Your Mother") und die Tänzerin Kayla Radomski (35) haben geheiratet. Die Hochzeit sei ein "absoluter Traum" gewesen, schrieb Radomski zu einem Braut-Foto in einer Instagram-Story, das sie mit "Mrs. Segel" unterzeichnete. Laut der US-Zeitschrift "People" fand die Feier im kalifornischen Pasadena statt. Radomski hatte im Juni 2025 auf Instagram ihre Verlobung mit dem Hollywood-Star bekanntgegeben.

Kayla Radomski und Jason Segel
Kayla Radomski und Jason Segel © Kevin Mazur/Getty Images

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Auf Bildern war zu sehen, wie Segel mit einem Ring vor ihr auf die Knie geht. Bekannt wurde der Schauspieler als Marshall Eriksen in der Kultsitcom "How I Met Your Mother". Seit Jänner 2023 spielt er an der Seite von Harrison Ford in der Comedy-Serie "Shrinking" mit. Er wirkte auch an zahlreichen Filmdrehbüchern mit und war in Hollywood-Komödien wie "Beim ersten Mal", "Nie wieder Sex mit der Ex", "Fast verheiratet" oder "Sex Tape" zu sehen.

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