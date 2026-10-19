ICE-Zug verpasst Halt in Bahnhof Fulda

Ein überfüllter ICE auf dem Weg von Frankfurt am Main nach Berlin hat am Sonntagnachmittag den planmäßigen Halt in Fulda verpasst. Der Triebfahrzeugführer des ICE 596 hatte den Stopp vergessen, wie die Deutsche Bahn bestätigte.

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Fahrgäste mit Ziel Fulda mussten dann in Hünfeld in Osthessen aussteigen und mit einem Regionalzug zurückfahren. Weil der Fernzug für den Bahnsteig in Hünfeld zu lang war, blieben die Türen der Wagen der ersten Klasse geschlossen. Eine Schaffnerin informierte die Reisenden per Durchsage, sie habe den Lokführer nicht mehr rechtzeitig auf den Halt hinweisen können, berichtete eine mitfahrende dpa-Reporterin.



Bereits der Start in Frankfurt verlief holprig: Mehrere Wagen waren überfüllt, das Personal forderte die Fahrgäste auf, sich nach vorne zu verteilen. Der Zug, der planmäßig um 16.15 Uhr hätte abfahren sollen, startete deshalb mit etwa 15 Minuten Verspätung. Die Strecke führte weiter über Eisenach, Erfurt, Leipzig und Wittenberg nach Berlin.

Bereits öfter derartige Pannen

"Wir bitten alle Fahrgäste ausdrücklich um Entschuldigung", erklärte ein Bahnsprecher. Betroffene können eine Entschädigung nach den Fahrgastrechten beantragen. Vergessene Halte sind bei der Bahn kein völliges Novum: In der Vergangenheit passierten ähnliche Vorfälle unter anderem in Günzburg, Straubing und mehrfach in Wolfsburg. Die Bahn hatte solche Fälle früher als "äußerst selten" bezeichnet.