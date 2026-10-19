oe24
TV
E-Paper
Immo

Chaos, Proteste

Warnung für Deutsche in Frankreich

Die Tätergruppen plünderten auch zahlreiche Geschäfte in Paris.
© NurPhoto via Getty Images
Nach den landesweiten Ausschreitungen mit Brandstiftungen, Plünderungen und Straßenschlachten mit der Polizei hat das Auswärtige Amt Deutsche in Frankreich zu "umsichtigem Verhalten" aufgerufen.
OE24 auf Google bevorzugen

In den aktualisierten Reise- und Sicherheitshinweisen heißt es, weitere Demonstrationen und mögliche Gewaltakte seien in den kommenden Tagen nicht auszuschließen. Reisende sollen Menschenansammlungen meiden und den Anweisungen der lokalen Sicherheitskräfte unbedingt folgen. Aufgrund neuer Gesetzesänderungen drohen bei Nichtbeachtung Bußgelder und Schadensersatzforderungen.

Auch interessant

A13: Elch sorgt auf Autobahn für Schock

Berlin dreht nach links: Mehr Migration, neue Steuern

Rücktritt der SPD-Chefin: Was das für die Koalition bedeutet

"Entsetzliches Ausmaß der Gewalt"

Am Samstag hatten nach Regierungsangaben 550.000 Menschen – die Organisatoren sprachen von etwa 800.000 – gegen hohe Lebenshaltungskosten und Missstände im Bildungssystem demonstriert. Die Proteste eskalierten vielerorts in Plünderungen, Brandstiftungen und Straßenschlachten.

In Limoges setzten Vermummte das 140 Jahre alte, denkmalgeschützte Rathaus in Brand; das Gebäude brannte weitgehend aus, der Turm stürzte ein. Auch in Paris, Lyon, Marseille und anderen Städten wurden Geschäfte geplündert und Fahrzeuge sowie Gebäude angezündet.

Premierminister Sébastien Lecornu sprach von einem "entsetzlichen Ausmaß an Gewalt" und machte organisierte ultralinke Gruppen sowie Plünderer verantwortlich. Bis zu 1.800 Menschen wurden festgenommen; Hunderte Sicherheitskräfte wurden verletzt. Präsident Emmanuel Macron verurteilte die Gewalt scharf und kündigte konsequente Strafverfolgung an.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Nostradamus: Das steht uns heuer noch bevor

Das ganze Mond-Jahr 2012 im Überblick

A13: Elch sorgt auf Autobahn für Schock

Jung-Parteikollege fordert Merz zu Abgang auf

Warnung für Deutsche in Frankreich

Android & iPhone auf der Überholspur

Kate trägt das 'wütendste Kleid der Welt'

Berlin dreht nach links: Mehr Migration, neue Steuern

Rücktritt der SPD-Chefin: Was das für die Koalition bedeutet

Weniger Besucher, trotzdem ein Erfolg