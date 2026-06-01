Im Flüsterton über den Rasen: 3 leise Mähroboter

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Der Rasen soll frisch gemäht werden, aber bitte so leise wie möglich? Dann sind diese Mähroboter genau richtig, denn sie machen ihre Arbeit gar nicht mal so laut. Unsere Auswahl.

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Die meisten Rasenmähroboter arbeiten mit einer Lautstärke von 57 bis 65 Dezibel. Wenn das Baby gerade schläft oder Sie einfach im Garten in Ruhe ein Buch lesen möchten, darf der Mähroboter ruhig im Hintergrund nur leicht surren. Welche Modelle das schaffen, zeigt unsere Top Drei der leisen Mähroboter.

1. Silent Hero: Gardena Sileno Life 1000

Der Sileno Life von Gardena mäht Rasenflächen mit bis zu 1000 Quadratmetern, und dass bei 57 Dezibel vergleichsweise leise. Damit ist er laut Hersteller perfekt für ruhige Wohngegenden mit Reihenhäusern geeignet, Nachbarn dürften sich dadurch nicht gestört fühlen. Er funktioniert allerdings mit Begrenzungskabel, doch einmal verlegt und in der App eingerichtet, fährt er routiniert seine Strecken ab – auch in komplexen Gärten.

Details im Überblick:

- Bluetooth-App-Bedienung - Bis zu einer Steigung von 35 Prozent - Wetterbeständig - Schnitthöhe 20 bis 50 mm - Schnittbreite 22 cm - Mähdauer je Ladezyklus: bis zu 65 min - Ladedauer: 60 min - Im Lieferumfang: 200 m Begrenzungskabel

Deal-Check: Durch einen Mini-Rabatt gibt es den Sileno Life 1000 aktuell zum günstigsten Gesamtpreis von knapp 580 Euro bei Amazon. Das Modell hat zudem einen neuen Tiefpreis erreicht, der zuletzt im November um die Zeit des Black Friday rum noch etwas niedriger war.

2. Für kleine Gärten: Lawnmaster OcuMow

Wer das saftige Grün seines kleinen Gartens akkurat halten möchte, fährt mit dem Lawnmaster OcuMow sicher. Der Mähroboter ohne Begrenzungskabel schafft Flächen bis zu 150 Quadratmetern und mäht dabei mit 57 Dezibel recht leise. Allerdings besitzt er keine Funktion zum Schnitt von Rasenkanten, weshalb eine Nachbearbeitung erforderlich sein kann.

Details im Überblick:

- Steigung von bis zu 35 Prozent - Hindernisvermeidung - Wetterfest - Schnitthöhe 20 bis 60 mm - Schnittbreite 16 cm - Steuerung am Gerät, keine App notwendig - Akkulaufzeit bis zu 4 Stunden - Akku im mitgelieferten Schnellladegerät in einer Stunde aufgeladen

Deal-Check: Der OcuMow ist aktuell um 20 Prozent reduziert. Der beste Gesamtpreis von knapp 322 Euro liegt bei Amazon. Das Modell ist immer wieder von Preisschwankungen betroffen, hält sich aber im Schnitt solide im aktuellen Preissegment.

3. Für besonders steile Gärten: Mammotion Yuka Mini 2

Mit 60 Dezibel ist der Yuka Mini 2 zwar minimal lauter als die anderen Modelle, dennoch gehört er zu den leiseren Mähern. Er mäht Rasenflächen mit Größen bis zu 800 Quadratmetern und das ganz ohne Begrenzungskabel. Die Navigation erfolgt vollständig KI-basiert. Dank seiner 360 Grad LiDAR-Erfassung zu jeder Tageszeit und dem Ultraweitwinkel erkennt er laut Hersteller über 300 Hindernisse. Dank der möglichen Steigung von bis zu 45 Grad sei er besonders für unebene Gärten geeignet, in denen es auch mal steiler zugeht.

Details im Überblick:

- Drop & Mow-Modus für spontane Einsätze ohne vorherige Kartierung - Schneidet Kanten intelligent - Schnitthöhe 20 bis 60 mm - Schnittbreite 19 cm - Akku hält bis zu 2 Stunden (Energiesparmodus beim Mähen möglich)

Deal-Check: Der Yuka Mini 2 800 ist derzeit mit einem Rabatt von 35 Prozent versehen. Zum reduzierten Preis von knapp 856 Euro gibt es das Modell aktuell nur bei Amazon. Achtung: Dasselbe Modell, nur ohne LiDAR-Funktion, gibt es auch günstiger bei anderen Händlern.

Wie laut darf ein Rasenmähroboter sein?

Zwar gibt es keine gesetzlichen Vorgaben, wie laut ein Mähroboter zu sein hat, dennoch gibt es Lärmschutzvorgaben in bestimmten Wohnbezirken. Wer seinen Garten auch während des Mähens ungestört nutzen und ungern seine Nachbarn mit Lärm belästigen möchte, braucht bei einem Mähroboter wenig Sorge zu haben. Die meisten Modelle arbeiten mit maximal 65 Dezibel, was etwa einem leisen Gespräch in der Ferne entspricht. Benzin-Rasenmäher sind mit bis zu 100 Dezibel deutlich lauter.

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