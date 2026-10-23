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Irre Mutprobe! Frau springt von 15-Meter-Eisberg

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© Red Bull
15 Meter über dem Wasser, ein Eisberg unter den Füßen: Molly Carlson hat einen spektakulären Sprung gewagt.
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Die kanadische Klippenspringerin Molly Carlson hat sich einer außergewöhnlichen Herausforderung gestellt: Am 11. Juni sprang sie vor der Küste Neufundlands als erste Frau von einem freistehenden Eisberg. Die Red-Bull-Athletin wagte einen Rückwärtssprung aus rund 15 Metern Höhe ins eiskalte Wasser.

Monate der Vorbereitung

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Der Sprung war für Carlson der höchste Rückwärtssprung, den sie bis dahin absolviert hatte. Monatelang hatte sie sich gemeinsam mit dem erfahrenen Eiskletterer Will Gadd auf das Projekt vorbereitet. Dazu gehörten unter anderem Eisklettertraining, Tests mit dem Neoprenanzug und Übungen im kalten Wasser.

Gadd, selbst Red-Bull-Athlet und seit mehr als 30 Jahren im Eisklettern aktiv, begleitete Carlson als Mentor und unterstützte sie bei der Vorbereitung auf den riskanten Sprung.

Eisberg als gefährliche Herausforderung

Der Sprung war für Carlson der höchste Rückwärtssprung, den sie bis dahin absolviert hatte. © Red Bull

Vor der Küste von Twillingate musste das Team mit unberechenbaren Wellen, wechselnden Wetterbedingungen und den Bewegungen des Eisbergs umgehen. Mithilfe eines eigens eingerichteten Seilsystems kletterten Carlson und Gadd auf den Eisberg, bevor die Kanadierin ihren Sprung wagte.

Die Gefahren sind erheblich: Eisberge können sich jederzeit drehen, abbrechen oder ihre Position verändern. Das Unterstützungsteam warnte deshalb ausdrücklich davor, sich solchen Eisriesen ohne ausreichenden Sicherheitsabstand zu nähern.

"Eines der beängstigendsten Dinge"

Für Carlson war der Sprung ein lang gehegter Traum – und zugleich eine enorme mentale Herausforderung. "Es ist mit Abstand das Verrückteste und eines der beängstigendsten Dinge, die ich je gemacht habe", erklärte die Athletin.

Mut bedeute für sie nicht, keine Angst zu haben, sondern sich von dieser Angst nicht davon abhalten zu lassen, wozu man fähig sei.

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