oe24
TV
E-Paper
Immo
Welt

Armee rüstet sich

Israel vor Wahlen: Sorge um Sicherheit

OR
von
Eine Gruppe von Menschen unterhält sich und schüttelt sich im Freien die Hände.
© APA/AFP/ILIA YEFIMOVICH
Die Israel-Wahl findet am 27. Oktober statt. Armeechef Samir: Wegen der "Brisanz dieser Phase ist das Eskalationspotenzial gestiegen"
OE24 auf Google bevorzugen

Angesichts der am 27. Oktober stattfindenden Wahl in Israel und des damit einhergehenden Risikos einer Eskalation verstärkt die israelische Armee eigenen Angaben zufolge ihre Truppenpräsenz. Wegen der "Brisanz dieser Phase ist das Eskalationspotenzial gestiegen", erklärte Generalstabschef Eyal Samir bei einem Besuch im besetzten Westjordanland. "Wir haben unsere Streitkräfte in allen Gebieten verstärkt", fügte er hinzu.

Auch interessant

Erste Wahl-Kampagne! Zöchling wirbt mit Hausverstand

Frauenstreik vor dem Parlament

Junger Biker (26) in der Kurve schwer verletzt

Die Gefahr von Zwischenfällen an den Grenzen Israels habe aufgrund der bevorstehenden Wahl zugenommen, erklärte Samir. Die Armee habe ihre Bereitschaft erhöht, um sich "auf Szenarien vorzubereiten, in denen versucht werden könnte, uns zu überraschen". Die Soldaten seien bereit, "umfangreiche Offensiveinsätze gegen jeden zu starten, der versucht, israelischen Zivilisten Schaden zuzufügen", betonte er.

Bei der Parlamentswahl am 27. Oktober wird darüber entschieden, ob Israels am längsten amtierender Regierungschef Benjamin Netanyahu weiterregieren darf.

Israel kontrolliert mehr als 60 Prozent des palästinensischen Gebiets

Der Jahrestag des Überfalls der radikalislamischen Hamas auf Israel aus dem Gazastreifen heraus hatte sich jüngst zum dritten Mal gejährt. Im Gazastreifen kontrolliert ein Jahr nach Inkrafttreten eines von den USA vermittelten Waffenruheabkommens zwischen Israel und der Hamas die israelische Armee mittlerweile mehr als 60 Prozent des durch den Krieg verwüsteten palästinensischen Gebiets und setzt ihre Angriffe weiter fort.

Im Süden des Libanon hat die Gewalt nach dem Abschluss eines Rahmenabkommens zwischen der Regierung und Israel, welches die Entwaffnung der Hisbollah vorsieht, nachgelassen. Die Umsetzung dieses Abkommens stockt jedoch.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Marokkos König ernannte erste Regierung mit Ministerpräsidentin

Anzeichen auf Überhitzung in Schwellenländern

Putins ''General Armageddon'' entlassen

Trump feuert Pressesprecherin nach nur 5 Tagen

Jay Khan: Lief da mehr mit Sarah?

Schlug Musk Trump die Starlink-Bremse vor?

Meta räumt Benachteiligung von Brasiliens Präsidenten ein

Die besten Musicals auf den Bühnen Wiens

Israel vor Wahlen: Sorge um Sicherheit

Wiener gewinnt im Lotto exakt 1 Mio Euro